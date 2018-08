02.08.2018

handwerk magazin startet Plattform für junge Chefs im Handwerk

Junior-Chefs im Handwerk werden oft nicht für voll genommen. Unter dem Hashtag #achsiesindhierderchef sammelt das handwerk magazin die besten Geschichten und Anekdoten aus dem Alltag der jungen Meister. Und schafft unter www.handwerk-magazin.de/achsiesindhierderchef eine Content-Plattform mit Themen, die junge Chefs umtreiben.

In der aktuellen Titelgeschichte von ‚handwerk magazin‘ erzählen 40 junge Chefinnen und Chefs aus dem Handwerk, was sie in ihrem Alltag mit skeptischen Kunden, störrischen Altgesellen, großspurigen Handelsvertretern und misstrauischen Geschäftspartnern erleben. ‘ handwerk magazin‘ greift damit Themen und Herausforderungen auf, die viele junge Handwerkerinnen und Handwerker quer durch alle Gewerke umtreiben.

Denn: Wer ehrgeizig ist, etwas kann und etwas erreichen will, hat derzeit beste Chancen, schon in jungen Jahren als eigener Chef oder als Führungskraft im Handwerk durchzustarten. „Ach Sie sind hier der Chef?“, heißt es dann allerdings oft überrascht, wenn der Handwerksmeister nicht wie erwartet ein Mann mittleren Alters ist. Und nicht jeder Altgeselle oder Geschäftspartner ist begeistert, wenn er sich auf einmal vom „Jungspund“ etwas sagen lassen soll.

‚handwerk magazin‘ schafft mit der Themenseite handwerk-magazin.de/achsiesindhierderchef eine Plattform, an der sich die jungen Chefs auch weiter beteiligen können und auf der Experten Tipps geben, wie sich junge Handwerker auf die Chefrolle vorbereiten und wie sie sich Respekt verschaffen. Unter dem Hashtag #achsiesindhierderchef sammelt handwerk magazin die besten Geschichten aus dem Alltag junger Chefs.

