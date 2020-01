13.01.2020

Handtmann Unternehmensgruppe erwirbt Inotec

Inotec stellt innovative Misch- und Zerkleinerungstechnik für die Lebensmittelverarbeitung her. Abbindemaschinen und Trennmaschinen für die Wurstherstellung vervollständigen das Produktprogramm. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter an vier Standorten in Reutlingen und Herzebrock-Clarholz (Deutschland), in Hluk (Tschechische Republik) sowie in Saverne (Frankreich).

Vertragsunterzeichnung: Die Handtmann Unternehmensgruppe übernimmt Inotec und stärkt damit die internationale Vertriebsstruktur beider Unternehmen. - Bild: Handtmann

Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Handtmann Unternehmensgruppe entwickelt und produziert die Handtmann Maschinenfabrik Füll- und Portioniersysteme für die Nahrungsmittelherstellung und nimmt nach eigenen Angaben im Segment der Fleischverarbeitung die weltweit führende Position ein.

Der Zusammenschluss ermöglicht die Realisierung automatisierter Produktionslinien über mehrere Prozessschritte hinweg. „Damit bieten wir unseren gemeinsamen Kunden einen starken Mehrwert. Gleichzeitig wird die internationale Vertriebs- und Servicestruktur beider Unternehmen gestärkt. Wir sehen außerdem Synergien bei der Erschließung zusätzlicher Anwendungsfelder außerhalb der Fleischverarbeitung. Davon werden beide Unternehmenseinheiten und vor allem unsere Kunden profitieren“, erklärt Firmenchef Thomas Handtmann.

Inotec wird unter der operativen Leitung der derzeitigen Geschäftsführung weitergeführt. Frank Gekeler, Geschäftsführer von Inotec, zeigt sich zufrieden: „Bereits seit 2017 besteht zwischen Handtmann und Inotec eine erfolgreiche Vertriebskooperation in den USA und Kanada und seit dem vergangenen Jahr auch in Russland. Die Produkte ergänzen sich sehr gut und die Philosophie beider Firmen ist in puncto Qualität, Innovationsanspruch und Kultur auf einer Linie. Die Zugehörigkeit zur Handtmann Unternehmensgruppe schafft damit die Voraussetzung, dass sich Inotec langfristig positiv weiterentwickeln kann. Dies bietet sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern hervorragende Perspektiven.“ Die Übernahme von Inotec erfolgt vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe.

www.handtmann.de