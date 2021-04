09.04.2021

Handtmann übernimmt holländischen Vertriebspartner Verbufa

Verbufa ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Amersfoort, Niederlande. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. Verbufa entwickelt, liefert und implementiert Maschinenlösungen für die lebensmittelverarbeitende Industrie und vertreibt als Handelshaus Maschinen und Anlagen marktführender Maschinenhersteller aus der Lebensmittelverarbeitung. Seit mehr als 55 Jahren ist Verbufa exklusiver Handtmann Vertriebspartner in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

v.l.n.r.: Thomas Handtmann, Mark Marrink und Harald Suchanka. - Bild: Handtmann

Die Handtmann Maschinenfabrik entwickelt und produziert Füll- und Portioniertechnologie sowie Digitale Lösungen für die Herstellung von Lebensmitteln. Der Vertragsschluss zur Übernahme von Verbufa erfolgte am 01.04.2021 und generiert Vorteile für beide Partner. „Die Integration von Verbufa in unsere Unternehmensgruppe ist ein wichtiger strategischer Baustein für eine noch stärkere Positionierung im internationalen Wettbewerb“, so Thomas Handtmann, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, „denn die Lebensmittelverarbeitung befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel hin zu Digitalisierung, Globalisierung und Individualisierung und damit auch zu veränderten Kundenbedürfnissen“.

Harald Suchanka, Vorsitzender der Geschäftsführung des Geschäftsbereichs Füll- und Portioniersysteme, betont: „Nach der Übernahme von Inotec im vergangenen Jahr machen wir einen nächsten konsequenten Schritt, um unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten zu können. Als langjähriger Partner bringt Verbufa ausgezeichnete Branchenkenntnis und Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Kundenlösungen mit.“ Neben der direkten Marktbearbeitung in den Top-Absatzmärkten Niederlande und Belgien generiert der Zusammenschluss beider Unternehmen vor allem eine hohe Innovationskraft für prozessorientierte Konzepte und Lösungen in den Bereichen Formen, Dosieren, Koextrudieren und Prozessautomatisierung. Dadurch lassen sich Kundenanforderungen zielgerichtet und schnell umsetzen.

„Ich bin mir sicher, dass die übergreifende Vernetzung unserer Entwicklungs- und Engineeringkompetenz und die gemeinsame Marktkenntnis einen großen Mehrwert für unsere Kunden in aller Welt bringen werden“, zeigt sich Mark Marrink überzeugt, der als bisheriger Inhaber von Verbufa die operative Geschäftsführung der neuen Handtmann Tochtergesellschaft ausüben wird.

