18.06.2018

Handtmann übernimmt Fachabteilung Fleischereimaschinen von Heifo

Im Zuge der Neustrukturierung der deutschen Vertriebs- und Serviceorganisation hat die Handtmann Maschinenvertriebs GmbH & Co. KG zum 01.06.2018 die Fachabteilung Fleischereimaschinen des Osnabrücker Unternehmens Heifo Rüterbories GmbH & Co. KG übernommen.

Aufgrund des sich verändernden Marktumfelds hat Handtmann eine Restrukturierung der deutschen Vertriebs- und Serviceorganisation durchgeführt. In bestem gegenseitigem Einvernehmen hat die Handtmann Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG die Fleischereimaschinenabteilung der Heifo Rüterbories übernommen, inklusive der Übernahme aller Beschäftigten und der Geschäftsbeziehungen mit den Kunden der Heifo-Fleischereimaschinenabteilung.

Handtmann betreibt somit parallel zum Standort Süd in Biberach eine Niederlassung Nord am Standort Osnabrück. Die Stärkung der direkten Präsenz, maximale Kontinuität in der Kundenbetreuung und die Basis für eine noch engere Marktbetreuung sind gewährleistet und werden kontinuierlich ausgebaut. Am Standort Osnabrück wird allen Kunden in ganz Norddeutschland das gesamte Programm an Maschinen und Dienstleistungen der Handtmann Maschinenfabrik direkt angeboten.

Bereits seit 1961 war Heifo mit Handtmann partnerschaftlich verbunden und betreute als Werksvertretung Kunden in einem großen Gebiet, das Teile Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens, Sachsen-Anhalts und Hessens umfasste.

HEIFO bleibt mit den Fachabteilungen Fleischereibedarf, Kältetechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Transportkühlung und Kühl-/Pharmatransporter aktiv am Markt und fokussiert sich zukünftig auf den Ausbau dieser Geschäftsfelder.

www.handtmann.de