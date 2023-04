Handtmann: Neue Montagehalle für Füll- und Portioniersysteme

Spatenstich in Biberach (v.l.n.r.): Harald Suchanka (CEO Handtmann F&P), Markus Handtmann (Geschäftsführer Handtmann Holding), Thomas Handtmann (Geschäftsführer Handtmann Holding), Valentin Ulrich (Geschäftsführer Handtmann Holding), Dr. Mark Betzold (CTO Handtmann F&P). Handtmann - © Handtmann

Der Unternehmensbereich Füll- und Portioniersysteme (F&P) von Handtmann, Biberach, investiert rund 14 Millionen Euro in den Neubau einer Montagehalle. CEO Harald Suchanka erwartet auch in den nächsten Jahren eine steigende Nachfrage: „Die Erweiterung unseres Portfolios mit neuen Geschäftsfeldern sind starke Wachstumstreiber. Auch das hohe Investment in eigene Tochter- und Vertriebsgesellschaften in den Key Märkten generiert neue Marktanteile und dynamisches Umsatzwachstum“. CTO Dr. Mark Betzold ergänzt: „Um den Wachstumskurs abzusichern und dabei weder Abstriche in der Qualität noch bei der Technik zu machen, sind Erweiterungen und Optimierungen in den Produktionswerken sinnvoll. Die neue Montagehalle mit zusätzlichen 7.280 m2 erlaubt es uns, die Produktion und die Montage neu auszurichten und skalierbar zu gestalten.“

Als Vertreter der Unternehmensleitung war auch Valentin Ulrich beim Spatenstich. Er ist ein Enkel von Firmengründer Arthur Handtmann und in fünfter Generation im Unternehmen: „Der Geschäftsbereich Füll- und Portioniersysteme hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sehen uns mit der erneuten Modernisierung des Produktionsbereichs gut für die Zukunft gerüstet“. Thomas Handtmann, der das Unternehmen in vierter Generation leitet, unterstreicht: „Die Investition ist ein klares Bekenntnis der Eigentümerfamilien zu einem langfristigen Engagement in der Region.“

Die Fertigstellung der neuen Montagehalle ist für Ende 2023 geplant. Mit Erweiterung der Produktionskapazitäten entstehen in Biberach neue Arbeitsplätze. „Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein und beste Arbeitsbedingungen bieten“, sagt Markus Handtmann. In den kommenden Jahren sei ein weiterer Personalaufbau geplant. Bei den Baumaßnahmen agiert Handtmann nachhaltig. Neben einer Photovoltaikanlage und einer Dachbegrünung wird erneut in den Ausbau der Versorgungsinfrastruktur investiert. Die Eigenstromnutzung des Solarstroms wird durch ein Mittelspannungs-Verbundnetz innerhalb der Unternehmensgruppe erhöht sowie die aus dem Produktionsprozess zur Verfügung stehende Abwärme über ein Wärmeverbundnetz für die Beheizung aller Liegenschaften der Unternehmensgruppe verwendet. Das reduziert den fossilen Primärenergieeinsatz und damit den CO2-Fußabdruck des Unternehmens.

