14.12.2018

Handtmann investiert in neuen Standort

Nach Gründung der neuen Vertriebs- und Serviceorganisation Handtmann Niederlassung Nord zum 1. Juni 2018 folgte nun der Umzug an einen neuen Standort. In Georgsmarienhütte, nur wenige Kilometer südlich von Osnabrück, stehen jetzt rund 1.300 qm mit großem Maschinen- und Ersatzteillager sowie zahlreichen Büroräumen für Vertrieb und Kundendienst zur Verfügung.

Neue Niederlassung: Handtmann Vertrieb Nord in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. - Bild: Handtmann

Ergänzend sind für Kundenschulungen und Beratung moderne und funktional ausgestattete Räumlichkeiten vorhanden. Somit wird am neuen Standort Georgsmarienhütte allen Kunden in ganz Norddeutschland das gesamte Programm an Maschinen und Dienstleistungen der Handtmann Maschinenfabrik direkt angeboten.

Diese direkte Präsenz ist die Basis für eine noch engere Marktbetreuung und garantiert maximale Kontinuität und Betreuung der Kunden. Rund 50 Mitarbeiter der neuen Handtmann Niederlassung Vertrieb Nord, davon allein 40 in Anwendungsberatung und Kundendienst, bieten sowohl industriellen als auch handwerklichen Fleischerei- und Nahrungsmittelbetrieben innovative und zuverlässige Maschinenlösungen und flexiblen Service direkt vor Ort.

