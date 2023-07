Halbautomatische Lösung reduziert Personalaufwand

Mit dem neuen Pouch Loader – hier in Verbindung mit der Kammerbandmaschine B 625 – können im Vergleich zum manuellen Beladen bis zu 40 Prozent Personalkostenreduzierung und erhebliche Effizienzsteigerungen erreicht werden. Multivac - © Multivac

Bislang stellte das Einbeuteln von Lebensmitteln und die Beladung der Maschine einen Engpass beim Verpacken mit Kammerbandmaschinen dar. Mit dem neuen Multivac Pouch Loader (MPL) präsentiert Multivac, Wolfertschwenden, eine halbautomatische Lösung, die diesen Vorgang in punkto Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Ergonomie deutlich verbessern soll.

Das Funktionsprinzip des MPL ist einfach: Ein Mitarbeitender positioniert die Produkte zunächst auf dem Zuführband der Maschine. Zwei weitere Personen beuteln die Produkte ein, indem sie die Beutel über das Beladeband stülpen, so dass das Produkt automatisch vom Band in den Beutel befördert werden kann. Danach genügt eine 90-Grad-Drehung des Beutels, welcher im Anschluss auf dem Maschinenband platziert und daraufhin vakuumiert und versiegelt wird. Im Vergleich zum manuellen Vorgang, welcher in der Regel mindestens fünf Personen erfordert, sind bei der halbautomatischen Lösung lediglich drei Mitarbeitende nötig. Obwohl sich dadurch Personalaufwand und -kosten um bis zu 40 Prozent verringern lassen, kann die Maschinenleistung laut Multivac voll ausgenutzt werden.

Ein weiterer Vorteil betrifft Hygiene und Ergonomie: Beim Einbeuteln müssen die Lebensmittel nicht mehr von den Mitarbeitenden angehoben und umständlich in die Beutel eingelegt werden. „Weniger Produktberührungen – geringeres Kontaminationsrisiko“, bringt es Korbinian Wiest, Product Manager Kammerbandmaschinen bei Multivac, auf den Punkt. Durch das kompakte Design lässt sich der individuell konfigurierbare MPL problemlos in Linienlösungen – wahlweise mit den Kammerbandmaschinen B 425, B 525 oder B 625 – integrieren. Die Demontage vieler Komponenten gelingt schnell und ohne Werkzeugunterstützung.

Der MPL ist mit dem Multivac Pouch Rack kombinierbar. Das kompakte Beutelregal kann bis zu zehn verschiedene Stapel unterschiedlicher Beutelgrößen aufnehmen. Durch spezielle Öffnungshilfen können einzelne Beutel vom Stapel separiert und aus dem Regal entnommen werden. Die Lösung überzeugt auch durch Flexibilität hinsichtlich der Produktgrößen und Beutelformate, da Beutellängen in einem Spektrum von 200 bis 800 Millimeter und Beutelbreiten von 150 bis 600 Millimeter verarbeitet werden können.

