22.05.2018

Grossmann: neue Website ist online

Grossmann Feinkost, Reinbek, hat seine Homepage relauncht und setzt auf frische Optik und Mehrwert für den Kunden.

Neuer Look, neuer Content, neue Technik: die neue Homepage von Grossmann entführt in die Welt der Premiumfeinkost. - Bild: Grossmann Feinkost

Neben einer modernen, appetitmachenden Optik setzt das Unternehmen ganz auf Information und Service für den Kunden. „Wir wollen unseren Kunden die bestmöglichen Produktlösungen für ihre Herausforderungen bieten. Dazu gehört auch ein optimaler Zugang zu unseren digitalen Informationen und Angeboten", sagt Geschäftsführer Uwe Stöhr.

Auch die Navigation wurde auf den Prüfstand gestellt. Klar und schlank führt sie die Besucher mit wenigen Klicks zu den gewünschten Inhalten. Dort findet sich ein großzügig bebilderter Einblick in die Welt der Feinkost. Dazu gehört eine Zeitreise durch rund 50 Jahre Grossmann, eine Führung durch das Sortiment sowie Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung und Produktion. Zusätzlich sorgen Infoboxen für einen direkten Zugriff auf aktuelle Trends und Neuheiten sowie verschiedene Services wie beispielsweise praktische Anwendungsvorschläge, Thekentipps und Rezeptideen – letztere auch für Endverbraucher. Ebenfalls neu: die Karriereseite des Unternehmens auf der sich Interessenten direkt bewerben können. Durch das responsive Design passt sich die Website automatisch an jedes Endgerät wie PC, Notebook, Tablet und Smartphone an.

www.grossmann-feinkost.de