23.11.2017

Großer Preis des Mittelstandes: Rational als „Finalist 2017“ geehrt

Als einziger Wirtschaftspreis Deutschlands betrachtet der „Große Preis des Mittelstandes" nicht nur Zahlen, Innovationen oder Arbeitsplätze, sondern das Unternehmen als Ganzes, in seiner Verantwortung für die Gesellschaft. Rational, Landsberg, wurde in diesem Jahr erstmalig von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung als „Finalist 2017“ für seine besonderen Leistungen geehrt.

Die Finalisten Bayern 2017 (v.l.n.r.): Seine Hoheit Ulrich Graf von und zu Arco-Zinneberg, Holger Fichtel (Geschäftsführer Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co. KG), Franz Ehelechner (Techn. Kalkulator... - Bild: Boris Löffert

Die feierliche Auszeichnungsgala fand am 30. September 2017 im Maritim Hotel in Würzburg im Beisein von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien, statt. 994 mittelständische Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Wettbewerbsregion Bayern waren in diesem Jahr für den Wettbewerb nominiert worden.

Rational wurde als einer von fünf Finalisten mit der Auszeichnung „Finalist 2017“ geehrt. Dabei erwähnenswert: Niemand kann sich selbst zu diesem Wettbewerb bewerben - man muss von Dritten nominiert werden. Eine Auszeichnung als Preisträger ist im ersten Jahr der Teilnahme ausgeschlossen.

Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland hat einen so hohen Stellenwert wie der „Große Preis des Mittelstandes". In einem 2011 von der Unternehmensberatung isw Halle erhobenen Ranking erreichte der bundesweite Wettbewerb Platz 1 von 536 deutschen Wirtschaftswettbewerben.

www.rational-online.com