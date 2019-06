17.06.2019

Auf Sparflamme: Grillmarkt verzeichnet 2018 geringes Plus

Der neue „Branchenfokus Grillen im Garten“ des IFH Köln zeigt: Der Grillmarkt wächst 2018 nur um 1,1 Prozent. Damit fällt das Umsatzwachstum mit 1,4 Prozent im Gesamtgartenmarkt erstmals höher aus als im Grillsegment. Der Umsatz mit Gasgrills wächst überdurchschnittlich.

Der Markt für Grillgeräte/-brennstoffe und -zubehör verzeichnet zwar auch 2018 noch einen leichten Umsatzgewinn – allerdings nur mit einem Plus von 1,1 Prozent. Damit bestätigte sich im Grillmarkt die Entwicklung, die sich bereits in den letzten beiden Jahren mit überschaubaren Zuwachsraten in Höhe von 1,7 bzw. 1,9 Prozent abgezeichnet hat. Das zeigt der neue „Branchenfokus Grillen im Garten“ des IFH Köln in Zusammenarbeit mit dem Industrieverband Garten (IVG) e. V.



„Zwar ist auch der (mediale) Hype um das Thema Grillen weiterhin ungebrochen und würde einen anderen Marktverlauf vermuten lassen, allerdings scheint der Bedarf an Grillgeräten und Grillzubehör vorerst gedeckt zu sein. Hinzu kommt, dass es gerade in Bau- und Heimwerkermärkten mittlerweile einen hohen Anteil von Handelsmarken gibt, die sich negativ auf die Durchschnittspreise und damit auf die Umsatzentwicklung auswirken“, erklärt Christian Lerch, Senior Consultant am IFH Köln.



Unterschiedliche Entwicklung in den Warengruppen

Neben der erstmalig schlechteren Umsatzentwicklung des Grillmarktes im Vergleich zum Gartenmarkt offenbart die Analyse für das Jahr 2018 eine weitere Überraschung: Noch nie entwickelten sich die verschiedenen Grillgerätearten so unterschiedlich. Während Holzkohlegrillgeräte ein deutliches Minus verzeichnen, stagnieren Elektrogrills und gasbetriebene Produkte erfreuen sich eines außergewöhnlich hohen Zuwachses.

