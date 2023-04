Griffbereit und hygienisch: Messerkörbe und Stechschutzkleidung

Bild 1 von 2 © Mohn

Bild 2 von 2 © Mohn

Ein reibungsloser Betrieb und eine optimale Hygiene sind in der Fleischwarenindustrie von großer Bedeutung. Insbesondere bei der Reinigung von Messern, Stechschutzhandschuhen und Arbeitsschutz-Kleidung müssen hohe Standards eingehalten werden. Zur Optimierung der Reinigungsvorgänge verschiedener Utensilien im Zerlegungsbetrieb eines Fleisch­warenherstellers in Nord-­Thüringen wurde Mohn, Meinerzhagen, zu Rate gezogen und das entwickelte Konzept der Reinigungs- und Bereitstellungsprozesse eingeführt. Im Vergleich zur bisherigen Praxis war es notwendig den Ablauf der verschiedenen Arbeitsschritte zu trennen und nacheinander auszuführen. Messer, Stechschutzhandschuhe und Stechschutzschürzen treten nun jeweils einen separaten Weg in den Reinigungsprozess an. Durch diese Entzerrung des Material-Laufs und die geradlinige und kreuzungsfreie Gestaltung der Arbeitsschritte gibt es in der Praxis keine Störungen mehr. Die Reinigung wird in der Regel gestartet, sobald der Mitarbeiter mit seinen Messerkörben aus den Produktionsräumen den Reinigungsraum betritt. An diesem Punkt beginnt er mit der manuellen Vorreinigung der verschmutzten Stechschutzhandschuhe. Anschließend werden diese und die Stechschutzschürzen jeweils in einen bereitstehenden Wannenwagen neben der Waschanlage gelegt. Die automatische Reinigung der Utensilien startet parallel dazu. Während die Messerkörbe durch die Waschanlage fahren, werden die Stechschutzhandschuhe und -schürzen an zwei dafür bereitstehenden Reinigungsvorrichtungen zentral gereinigt.

Die sauberen Utensilien werden anschließend an einen Transport- und Lagerwagen aufgehangen und stehen für den nächsten Verwendungszyklus bereit. Die Messer werden einem separaten Reinigungsprozess zugeführt und durchlaufen nach der Kontrolle und Abnahme aus der Schleiferei nochmals den Reinigungsprozess in der Waschanlage, um den Schleifstaub zu entfernen.

Bevor die Messer in der Produktion zum nächsten Einsatz kommen, durchfahren die Messerkörbe an der Ausgabestation einen Sterilisationstunnel, um sie zu entkeimen. Die Sterilisierung erfolgt mittels eines für diesen Zweck abgestimmten Gemischs aus Wasserstoffperoxid und Wasser. So erhält der Mitarbeiter stets einen sicheren, sterilen Messerkorb zu Beginn seiner Schicht. Das Konzept hat die Reinigung und Bereitstellung von Messern, Stechschutzhandschuhen und Arbeitsschutz-Kleidung deutlich optimiert. Dank der getrennten und nacheinander ablaufenden Arbeitsschritte und die Entzerrung des Material-Laufs gibt es in der Praxis keine Störungen mehr. Die geradlinigen und kreuzungsfreien Arbeitsschritte sparen wertvolle Arbeitszeit.

