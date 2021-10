05.10.2021

Gold für MKN auf der Commercial Kitchen Show

Die Commercial Kitchen Show in London endete für das MKN UK Team am 24. September 2021 nicht nur mit dem langersehnten Gefühl der besonderen Messeatmosphäre, sondern auch mit einem sprichwörtlichen Goldregen. Die zahlreichen Besucher der Messe und die renommierte Fachjury der Innovation Challenge waren sich einig und zeichneten den MKN Kombidämpfer SpaceCombi Magic Team mit Gold aus.

Innovation Award: Der Kombidämpfer SpaceCombi Magic Team wurde mit Gold ausgezeichnet. - Bild: MKN

Der Award würdigt innovative Produkte und Technologien, welche die Profiküche von heute voranbringen und effizienter machen. Dazu zählt auch der SpaceCombi Magic Team, denn mit den zwei getrennten Garräumen in einem Gerät auf nur 55 cm Breite sind die Anwender so flexibel wie die Trends am Markt. Dank der integrierten Geruchsneutralisationshaube MagicHood sind sie dabei auch völlig autark und unabhängig von einem bestehenden Abluftsystem. Sie kochen ohne Limits einfach an ihrem Wunschort. Diese unbegrenzten Möglichkeiten der Anwendung dank innovativer Features hat auch die Jury der Commercial Kitchen Challenge überzeugt. Laut Katie Tyler, Event Manager der Commercial Kitchen Show, punktete der kompakte Kombidämpfer von MKN zudem mit seiner Energieeffizienz und Platzsparsamkeit.

Wayne Bennett, MKN Regional Vice President, UK & Ireland nahm den Preis mit Stolz entgegen und freut sich über diese Auszeichnung ganz besonders: „Bei diesem Award ausgezeichnet zu werden, ist eine wirkliche Ehre, denn die eingereichten Produkte werden sowohl von den Besuchern als auch von einer Fachjury intensiv bewertet. Ein besseres Marktfeedback können wir uns nicht wünschen.“

www.mkn.com