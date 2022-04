08.04.2022

Gold für Gourmetfleisch

Die Online Steakmanufaktur Gourmetfleisch.de wurde erneut vom Fleischverband Nordrhein-Westfalen beim Wettbewerb „Meisterstücke“ gleich mehrfach mit Gold in den Kategorien Fleisch- & Wurstspezialitäten und Feinkost ausgezeichnet.

Gourmetfleisch.de wurde beim Wettbewerb „Meisterstücke“ siebenmal mit Gold für herausragende Leistungen bei Fleisch und Wurst ausgezeichnet. - Bild: gourmetfleisch.de

Die Jury des Wettbewerbs „Meisterstücke - Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“, hat Gourmetfleisch.de für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Damit hat Gourmetfleisch.de auch das Recht erworben, den Titel „Wir sind bei den Besten“ im Rahmen der „Meisterstücke - Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur 2022“ zu führen. Qualifiziert hat sich Gourmetfleisch.de durch den herausragenden Geschmack und die handwerklich einwandfreie eigene Herstellung der Produkte.

Insgesamt kann sich Gourmetfleisch.de über sieben Auszeichnungen in Gold freuen. In Anerkennung besonders umfangreicher Qualität wurde dem Betrieb zudem sechsmal der Feinkostpokal 2022 verliehen. Damit darf sich der Betrieb auch auf der Deutschlandkarte der Pokalgewinner auf meisterstuecke-fleischerhandwerk.de präsentieren.

Die „Meisterstücke - Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“ im Fleischerhandwerk fanden am 11. und 12. März statt. 119 Teilnehmer bei der deutschlandweit ausgeschriebenen Prüfung hatten knapp 750 Proben aus eigener handwerklicher Herstellung angemeldet. Die Juroren des Fleischerverbands prüften die Produkte anhand umfangreicher Kriterien, vor allem aber anhand des Geschmacks. Neben den Wertungen in Gold, Silber und Bronze wurden auch Pokale in den Kategorien „Fleischwurst“, „Feinkost“ und „Innovation“ vergeben

Beim Wettbewerb „Meisterstücke“ erhalten all jene Produkte eine Auszeichnung, die durch herausragende handwerkliche Leistungen zum Erhalt der Fleisch- und Wurstkultur auf regionaler Ebene beitragen. Auch in diesem Jahr überzeugte die Innovationsfreude und der Qualitätsanspruch von Gourmetfleisch.de und so hagelte es auch 2022 Medaillen für die Steakprofis aus Mönchengladbach – 7 Mal Gold für handwerkliche Qualität und edle Feinkostartikel.

Als Institution vertritt der Fleischerverband Nordrhein-Westfalen die Interessen seiner Mitglieder auf Landesebene. Mit der Auszeichnung „Meisterstücke“ werden jedes Jahr die besten Erzeugnisse aus den Betrieben geehrt. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf den herausragenden handwerklichen Leistungen, die zum Erhalt der regionalen Vielfalt der Fleisch- und Wurstkultur beitragen sollen.

www.gourmetfleisch.de