21.11.2019

Gold für die FVZ Convenience GmbH

Hohe Produktqualität und stetiges Engagement in der Lebensmittelbranche zahlen sich aus: Die FVZ Convenience GmbH erhält für ihre jahrelangen Anstrengungen bei der Herstellung hervorragender Lebensmittel den „Landesehrenpreis für Lebensmittel des Landes Nordrhein-Westfalen“.

Ausgezeichnet: Die FVZ Convenience GmbH setzt auf Handwerk, Kompetenz und Know-how. - Bild: Landwirtschaftsministerium NRW/FVZ Convenience GmbH

Eine herausragende Top-Qualität ihrer Produkte gehört zu den wichtigsten Grundsteinen der FVZ Convenience. Mit Produktentwicklern, eigener Herstellung und transparenter Wertschöpfungskette arbeitet die FVZ unermüdlich an der Qualität ihrer Produkte – der vielfach ausgezeichnete Convenience-Spezialist setzt auf Handwerk, Kompetenz und Know-how. Zur langfristigen Optimierung der Produktionsprozesse wird permanent in den Betrieb investiert. Zudem werden strenge Verfahren von unterschiedlichen Zertifizierungssystemen (IFS und QS) angewendet, um die Sicherheit dauerhaft zu steigern. Neben den hohen Ansprüchen an die Qualität der Produkte sind Nachhaltigkeit und Tierwohl das Fundament der täglichen Arbeit. Kontinuierlich wird an Verbesserungen gearbeitet, wie beispielsweise einem zertifizierten Energiemanagement.

Seit 2009 verleiht das Landeswirtschaftsministerium des Landes NRW den „Landesehrenpreis für Lebensmittel“ jährlich an Unternehmen, die in Nordrhein-Westfalen hervorragende Lebensmittel herstellen, sich zudem für die Zukunftsperspektiven junger Menschen einsetzen und Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Grundlage für die Verleihung des Preises ist die Auszeichnung der Deutschen Landeswirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Gold. Der „Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW“ hebt die Bedeutung der Ernährungsbranche in und für Nordrhein-Westfalen hervor und ist eine Wertschätzung gegenüber den Preisträgern, die aus allen Branchen der Lebensmittelproduktion stammen.

Bei der FVZ Convenience GmbH aus dem westfälischen Holzwickede, seit 2014 Tochterunternehmen der Vion Food Group, steht echter Genuss immer an erster Stelle. Ganz den Ansprüchen eines Profikochs entsprechend, überzeugt das Unternehmen mit qualitativ hochwertigen und natürlichen Produkten, die sich im Küchenalltag unkompliziert und abwechslungsreich kombinieren lassen. Die breite Produktpalette reicht von rohen über vorgegarte bis hin zu fertig gebratenen Gaumenfreunden: Beliebte Rezepturen, die den Gästen einfach echten Genuss liefern – von herzhaft-deftig bis schonend-vital. So stellen die tiefkühlfrischen FVZ-Produkte ein optimales Verpflegungsangebot für die verschiedenen Bereiche der Außer-Haus-Verpflegung dar und sind ideal für sichere, problemlose Küchenabläufe.

