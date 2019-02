08.02.2019

Gewinnspiel: Trainingseinheit bei Weltcup-Star Sebastian Holzmann zu gewinnen!

Holzmann Medien macht Sie fit für die Piste und verlost auch in diesem Jahr wieder eine exklusive Trainingseinheit bei Skiass und Weltcup-Star Sebastian Holzmann.

Weltcup-Star Sebastian Holzmann gibt dem Gewinner des Holzmann Medien Gewinnspiels eine Trainingseinheit in den Allgäuer Alpen. - Bild: GEPA Pictures

Lassen Sie sich von dem deutschen Top-Skiläufer Sebastian Holzmann zeigen, wie ein echter Weltcup-Teilnehmer den Weg ins Tal findet. Was Sie dafür tun müssen? Finden Sie den Fehler in unserem Fehlerbild und schon sind Sie im Lostopf! Teilnahmeschluss ist der 11.03.2019, die Skistunde wird nach Wetter und Absprache im April 2019 in den Allgäuer Alpen stattfinden. Hier geht's zum Gewinnspiel:

www.holzmann-medien.de/gewinnspiel