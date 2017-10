27.10.2017

German Design Award 2018: SelfCookingCenter ist einer der Gewinner

Das SelfCookingCenter XS ist der Gewinner beim German Design Award 2018 in der Kategorie „Kitchen“. Die 43-köpfige, international besetzte Jury ließ sich von der Innovationskraft des Combi-­Dämpfers überzeugen und vergab den Preis an die Rational AG in Landsberg am Lech.

Das SelfCookingCenter XS gewann beim German Design Award 2018 in der Kategorie „Kitchen“ Rational - Bild: Rational: German Design Award

„Mit dem SelfCookingCenter XS ist eine deutlich verkleinerte Version des großen Bruders gelungen – und das bei gleicher Leistungskraft und Effizienz. Eine außerordentliche Designleistung, welche die Möglichkeiten bei der Planung von Küchen erweitert“, heißt es in der Begründung der Jury. Für Peter Wiedemann, Vorstand Technik bei der Rational AG, eine große Anerkennung: „Auszeichnungen für unseren hohen Produk­tionsstandard haben wir schon öfter erhalten, aber für unser Design ist es das erste Mal. Der Preis spiegelt auch die gute Unterstützung von Busse Design wider.“

