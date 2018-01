10.01.2018

GEA ergänzt Portfolio um Extrusions- und Mahltechnologie

Mit der Ende November 2017 vollzogenen Übernahme der italienischen Pavan-Gruppe hat der Düsseldorfer Technologiekonzern GEA einen führenden Anbieter für Extrusions- und Mahltechnologien zur Verarbeitung aller Sorten von trockenen und frischen Teigwaren, pelletierten Snackprodukten und Frühstücks-Cerealien erworben.

Die Pavan-Gruppe ist eine starke und solide Organisation, die in der Lebensmittelindustrie als globaler Anbieter von Industrielösungen vom Rohstoff-Handling bis zur Endverpackung tätig ist. Der italienische Spezialist bietet eine breite Palette an Lösungen für die Herstellung aller Arten von Teigwaren: lang und kurz geschnittene trockene Nudeln, nestförmige, vorgegarte Nudeln, Couscous sowie Maschinen für gefüllte, flache und extrudierte frische Teigwaren, Fertiggerichte und Gnocchi. Er liefert auch Werkzeuge, Schneidsysteme, Werkzeugwaschanlagen sowie Verpackungslinien für dieses Segment.

Der deutsche Technologiekonzern plant, auf die 70-jährige Erfahrung, die breite Produktpalette und die konsistenten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der Pavan-Gruppe aufzubauen und das Geschäft, unter anderem auch geografisch, kontinuierlich weiterzuentwickeln. GEA kann Kunden künftig neue hochwertige und innovative Prozess- sowie Automationslösungen sowohl für Einzelinstallationen als auch komplette Turnkey-Anlagen anbieten.

Die italienische Pavan-Gruppe mit Hauptsitz in Galliera Veneta in der Nähe von Padua, die an mehreren Produktionsstandorten in Italien und China rund 680 Mitarbeiter beschäftigt, erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 155 Mio. Euro.

www.gea.com