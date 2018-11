19.11.2018

GastroTageWest wurden gut angenommen

Die GastroTageWest in Essen schließen nach drei Messtagen mit einer zuversichtlichen Bilanz. Intensive Gespräche und Kontakte, zahlreiche Neuheiten, eine gute Auftragslage sowie eine hohe fachliche Kompetenz auf Aussteller- und Besucherseite sorgten für gute Stimmung.

Über 4.300 Fachbesucher kamen zur GastroTageWest in die Essener Messehallen. - Bild: AFAG Weitere Bilder

Mit über 4.300 Fachbesuchern kamen über zehn Prozent mehr als bei der Vorveranstaltung. Das erhoffte Potenzial wurde damit allerdings noch nicht ausgeschöpft. Die Planungen für die GastroTageWest 2020 laufen bereits, um die Veranstaltung als westdeutschen Branchentreffpunkt weiter zu entwickeln.

Aufträge wurden bereits in den ersten Stunden der Veranstaltung geschrieben. Die dichte Angebotspalette rund um alle Bereiche des Gastgewerbes und das komprimierte Branchen-Knowhow der 200 Aussteller wurden von den Besuchern gut angenommen. Die Präsentation von Metro Deutschland, die Kaffee-Meisterschaften der SCA (Specialty Coffee Association) und der Angebotsschwerpunkt rund um das Thema Fleisch lagen an der Spitze des Besucherinteresses. Aber auch in anderen Bereichen, wie Food & Beverage, IT- und Dienstleistung, Einrichtung und Ausstattung oder Küchentechnik überzeugten die Aussteller mit Neuheiten und den aktuellen Trends.

Projektleiter Stephan Dovern, AFAG Messen, zieht eine positive Bilanz zur diesjährigen Messe: „Rund zehn Prozent mehr Besucher als bei der Vorveranstaltung zeigen, dass das Konzept greift. Vor allem die Qualität der Besucher hat die Aussteller überzeugt. Wir sind sehr optimistisch, dass wir die positive Entwicklung bei der Angebotskompetenz der Aussteller und der Entscheidungskompetenz der Fachbesucher zur nächsten Veranstaltung noch steigern können, um die GastroTageWest als westdeutschen Branchentreffpunkt fest zu etablieren. Wir sind bereits mit vielen Ausstellern und Partnern im Gespräch zur Vorbereitung der Messe 2020.“

In zwei Jahren öffnet die Messe GastroTageWest wieder ihre Tore. Vom 11. bis zum 13. Oktober 2020 ist die Fachwelt, darunter Gastronomen, Hoteliers und Großverbraucher, dazu eingeladen die aktuellen Neuheiten und Trends zu sehen und zu testen sowie dabei Partner und Kollegen zu treffen.

www.gastrotage-west.de