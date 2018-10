08.10.2018

GastroTageWest vom 14. bis 16. Oktober in Essen

An drei Tagen liefern die GastroTageWest in der Messe Essen Produkte, Ideen, Konzepte, Lösungen und die passende Ausstattung für Gastronomie und Hotellerie. Die Messe ist der ideale Treffpunkt, um Kollegen, Lieferanten, Dienstleister und Händler persönlich zu treffen und um sich für die eigene Arbeit inspirieren zu lassen.

Die GastroTageWest, die Gastronomie-Fachmesse für den Westen Deutschlands, gehen vom 14. bis 16. Oktober in die nächste Runde. - Bild: gastrotage-west.de

Die rund 200 Aussteller der GastroTageWest, darunter zahlreiche große Marken sowie regionale Händler und Dienstleister, decken mit ihren Informationen, Produkten und Lösungen alle Bereiche des Gastgewerbes ab und liefern Ideen für die Branche. Gastronomen, Hoteliers, Bar- und Café-Besitzer sowie Köche, Imbissbetreiber, Gemeinschaftsverpfleger und Food-Trucker finden bei der Messe alles für ihre tägliche Arbeit. Metro Deutschland unterstützt die GastroTageWest als Premiumpartner und präsentiert den Messebesuchern gemeinsam mit seinen Partnern Angebote und Serviceleistungen für die Gastronomie.

Food & Beverage

Im Food-Bereich der GastroTageWest präsentieren Händler Lebensmittel für die Gastronomie, so stellen auch verschiedene Betriebe der „Genussregion Niederrhein“ ihre Angebote und Erzeugnisse für eine moderne und regionale Gastronomie den Messebesuchern vor.

Neben gutem Essen können Gastronomen auf der Messe GastroTageWest ihre Speisekarte mit einer bunten Mischung an ausgefallenen Getränken erweitern. Um den Überblick über sämtliche Neuerungen auf dem Getränkemarkt zu behalten, hat sich die LiquidArea auf die flüssigen Umsatzbringer spezilisiert.

Deutsche Kaffee-Meisterschaften – Die Rösterei

Im Rahmen der GastroTageWest können sich die besten Kaffee-Experten Deutschlands für die Kaffee-Weltmeisterschaft in Brasilien qualifizieren. Der Verband für Spezialitätenkaffee SCA (Specialty Coffee Association) veranstaltet auf der Messe in Essen die Deutschen Kaffee-Meisterschaften in verschiedenen Disziplinen. Die Messebesucher können den Kaffee-Experten bei ihrem Wettkampf live über die Schulter blicken. In der Disziplin „Cup Tasters“ stellen die besten Kaffeekenner Deutschlands ihren Geschmacks- und Geruchssinn unter Beweis. Beim „Brewers Cup“ geht es um die Zubereitung von Brühkaffee und darum, die Charaktermerkmale der Bohne bestmöglich herauszuarbeiten.

Wer seinen Gästen selbst den perfekten Kaffee servieren möchte, findet in der Sonderschau „Die Rösterei“ alles rund um das Trendgetränk Kaffee. Kaffeeröster stellen ihre Spezialitäten vor, geübte Baristas verwöhnen die Messebesucher mit frisch zubereitetem Kaffee und namhafte Hersteller präsentieren ihre Kaffeemaschinen, mit denen der perfekte Kaffee auch im eigenen Lokal gelingt.

Küchentechnik

Im Bereich Küchentechnik der GastroTageWest sind Anbieter, wie Küppersbusch, Unox, Palux und Coldline vertreten und sorgen mit ihrem Angebot dafür, dass die Messebesucher alles für die professionelle Ausstattung ihrer Küche oder ihres Imbissbetriebes finden.

In der Küche spielt das richtige Timing eine wichtige Rolle. Um auch bei mehreren hundert Essen oder einer vielfältigen Speisekarte alle Gerichte „à la minute“ servieren zu können, gibt es verschiedene Küchengeräte, die die Arbeit in der Küche unterstützen. Bei „Cook & Chill“ geht es darum, Speisen ohne Qualitätsverlust vorzubereiten und aufzubewahren. Coldline präsentiert bei Live-Vorführungen auf der Messe Geräte für Köche und Konditoren, die Speisen nicht nur schnell abkühlen, schockfrosten und gefrieren, sondern auch schonend auftauen können.

Wenn Kochen zum Event werden soll, gibt es in der „BBQ-Lounge“ Informationen rund ums Grillen und Smoken in der Gastronomie und auch zum Thema „Frontcooking“ ist auf der Messe viel geboten.

Immer mehr Gäste möchten den Köchen bei ihrer Arbeit auf die Finger schauen. Doch das sogenannte Frontcooking kann weit mehr, als den Gast zu unterhalten. Frische und Qualität der Produkte werden präsentiert und die küchenfachliche Kompetenz des Kochs schafft Transparenz und Vertrauen. Die passende Ausrüstung, um Frontcooking in das eigene Gastronomiekonzept zu integrieren oder um den Gästen kulinarische Besonderheiten aus der Outdoor-Küche zu servieren und den Garten in eine ganzjährige Outdoor-Lounge zu verwandeln, zeigen verschiedene Aussteller der GastroTageWest. Bei Live-Präsentationen erleben die Besucher, wie perfekte Grillergebnisse auch „à la carte“ serviert werden können. Bei Vorträgen steht die Auswahl und Verarbeitung von Fleisch im Vordergrund.

Einrichtung & Ausstattung

Um die Gäste langfristig zu binden, spielt das Ambiente im Gastgewerbe eine wichtige Rolle. Daher zeigen einige Aussteller Möglichkeiten, um mehr Gastlichkeit in Restaurant, Hotel oder Imbissbetrieb zu bringen.

Streetfood-Area

Immer mehr Food Trucks rollen durch Deutschlands Städte und zahlreiche Gastronomen betreiben zusätzlich zu ihrem festen Firmensitz einen Food Truck, um auch auf Events präsent zu sein und neue Kunden zu gewinnen. Die „Streetfood-Area“ zeigt mit Best-Practice-Beispielen, wie man zum erfolgreichen Food-Trucker wird und liefert die passenden Produkte. Mit dabei sind erfahrene Food-Trucker, Truck-Anbieter, Wagenbauer und Versicherungen, damit das Round Up zum Erfolg wird. Die Street Food Convention Nürnberg präsentiert sich ebenfalls mit Informationsangeboten für Foodtrucker auf den GastroTagenWest.

Software- & IT-Dienstleistungen

Digitale Neuerungen und Softwarelösungen erleichtern die Arbeit in vielen Bereichen des Gastgewerbes. Die „Hospitality Digital Lounge“ macht fit für die digitale Zukunft im modernen Gastgewerbe: Verschiedene Aussteller, bieten den Besuchern digitale Lösungen für das Gastgewerbe an, wie zum Beispiel Hotelsoftwares, Kassensysteme, Gäste-W-Lan, Online-Buchungssysteme sowie Software für die Preisgestaltung in der Hotellerie.

www.gastrotage-west.de