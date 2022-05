02.05.2022

Gastro-Event: Gastro Summit und Food Special in Essen

Am 16. und 17. Oktober 2022 finden der Gastro Summit Essen und die FOOD Special gemeinsam in den Hallen 7 und 8 der Messe Essen statt. Der Gastro Summit fand erstmals 2016 statt und liefert nun alle zwei Jahre Produkte, Lösungen und Trends für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung sowie für Food-Trucks, Imbiss- und Snackbetriebe.

In diesem Jahr kooperiert der Gastro Summit Essen erstmals mit der Food Special- Messe des Service-Bundes. - Bild: Gastro Summit / AFAG

Mit rund 100 Ausstellern liefert die Food Special vor allem Angebote aus dem Bereich Food and Beverage und bringt damit die gebündelte Food-Kompetenz nach Essen. Der Gastro Summit deckt mit seinen ebenfalls rund 100 Ausstellern vor allem die Schwerpunktbereiche Einrichtung und Ausstattung für Gastronomie und Hotellerie ab und präsentiert digitale Lösungen sowie aktuelle Trendthemen der Branche. Beide Messen agieren als eine gemeinsame Veranstaltung und stehen für alle Messe- Besucher offen.

Gastro Summit-Projektleiter Stephan Dovern freut sich über die neue Partnerschaft: „Mit der Kombination von Gastro Summit und Food Special führen wir zusammen, was zusammengehört und können den Gastronomen damit ein noch größeres, auf ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot präsentieren. Besucherbefragungen und Gespräche in der Branche haben uns gezeigt, dass der Bedarf für eine umfassende Gastro-Messe groß ist. Darüber hinaus führen wir in Essen nun ein erfolgreiches Konzept weiter, das bereits in Nürnberg hervorragend funktioniert. Dort findet die Fachmesse Hoga in Verbindung mit der Food Special bereits seit zwei Jahrzehnten statt“.

Johannes Fuchs, Food Special, freut sich ebenfalls über die neue Kooperation: „Unsere Kernkompetenz liegt auf dem großen Food-Angebot, das wir unseren Kunden in NRW präsentieren. Durch die Kooperation mit dem Gastro Summit können wir unseren Besuchern neue zusätzliche Angebotsbereiche eröffnen und bieten mit den Ausstellern der Gastro Summit unseren Kunden die perfekte Ergänzung. Aussteller und Besucher beider Veranstaltungen profitieren von den Synergien der Food Special und Gastro Summit. Wir freuen uns, dass wir nun auch in Essen eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem langjährigen Partner fortsetzen.“

Food Special ist „Die Food-Messe von Profis für Profis“ des Service-Bundes. Das Konzept wird an verschiedenen Standorten, vielfach als Messe in der Messe, durchgeführt. Die Aussteller der Food Special präsentieren Lebensmittel und Produkte für kleine und große Gastronomiebetriebe sowie für Großküchen und die Gemeinschaftsverpflegung. Bisher hat die westdeutsche Ausgabe der Food Special in Bochum stattgefunden. Ab diesem Jahr zieht die Food Special nach Essen und findet dort in Kombination mit dem Gastro Summit statt.

Veranstalter des Gastro Summit ist der private Messeveranstalter AFAG Messen und Ausstellungen, der bereits seit 1950 erfolgreich die große Bayerische Gastronomiefachmesse Hoga in Nürnberg veranstaltet und mit verschiedenen weiteren Gastro Summits deutschlandweit regionale Gastro-Fachevents organisiert.

www.gastro-summit.de