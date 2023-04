Für vielfältige Würstchen in Alginathülle

Die ConPro-Technologie bietet die kontinuierliche Produktion eines mit Alginatgel ummantelten Wurststranges über zwei Vakuumfüllmaschinen, die über einen Koextrusionskopf miteinander verbunden sind. Handtmann - © Handtmann

Mit der ConPro-Technologie von Handtmann, Biberach, ist es möglich, Würstchenprodukte in einem kontinuierlichen Koextrusionsverfahren in einer essbaren, veganen Alginathülle zu produzieren. Alginat ist ein langkettiges Kohlenhydrat, das aus Braunalgen extrahiert wird. Alginatgele können über einen breiten Temperatur- und pH-Bereich erzeugt werden, sind wasser­unlöslich, hitzestabil und lassen sich brühen, räuchern und trocknen.

Die ConPro-Technologie bietet die kontinuierliche Produktion über zwei Vakuumfüllmaschinen, die über einen Koextrusionskopf miteinander verbunden sind. Eine Vakuumfüllmaschine pumpt die Füllmasse, aus der der Wurststrang erzeugt wird, während die zweite die Alginatpaste fördert, die später die Wursthülle ergibt. Das ConPro-System Modell KLSH 153 von Handtmann wird zur Herstellung von getrennten Wurstprodukten eingesetzt. Der koextrudierte Wurststrang wird durch eine Trenneinrichtung zu Einzelportionen geschnitten. Die Produktenden können gerade geschnitten oder während des Trennens mithilfe eines Formschnittes geformt werden, so dass abgerundete Wurstenden entstehen. Produkte mit einem Durchmesser von 8 bis 32 Millimeter und einer Produktlänge ab 40 Millimeter sind möglich. Das System gibt es in zwei Leistungsstufen. Der Schritt in die Produktion mit ConPro-Technologie kann über das kleinere Einstiegsmodell erfolgen. Für höhere Produktionskapazitäten muss kein neues System angeschafft werden, die Leistung lässt sich über ein Upgrade steigern. Das KLSH 153 ist modular ausgelegt und lässt sich anforderungsspezifisch erweitern und in Automationsprozesse integrieren.

In Kombination mit der Multi-Form- und Trenneinheit wird das KLSH 153 zur Hochleistungslinie für Cocktail-Produkte von bis zu 3.000 Würstchen pro Minute. Im kontinuierlichen, endlosen Produktionsprozess können Würstchen im Kaliberbereich von 13 bis 28 Millimeter und Portionslängen von 40 bis 60 Millimeter hergestellt werden. Exakt getrennte und geformte Enden der Produkte sind auch bei hoher Produktionsgeschwindigkeit gesichert. Die Cocktails können direkt an Gefrier- oder Frittiertunnel übergeben werden.

www.handtmann.de