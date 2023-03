Was wären Polnische, Landjäger oder Rohschinken ohne ihre feine Rauchnote, was Wiener Würstchen oder Lyoner ohne ihren knackigen Biss? Moderne Rauchanlagen, Klimageräte und Kombidämpfer sorgen in fleisch­verarbeitenden Betrieben mit enormer Funktionsbreite für diese beim Kunden so beliebte Genuss-Vielfalt