Für einen smarten Portionier- und Detektionsprozess

Die neue Kommunikationsschnittstelle ermöglicht einen synchronisierten Verarbeitungs- und Detektionsprozess. Handtmann - © Handtmann

Die neue Kommunikationsschnittstelle X40 von Handtmann, Biberach, eignet sich für Metalldetektoren aller Hersteller. Vor allem Fleisch- und Wurstwarenhersteller in mittlerer bis großer Betriebsgröße profitieren von der zentralen Liniensteuerung und der flexiblen Konfiguration für vielfältige Produktionsprozesse: Der Anschluss des Metalldetektors erfolgt direkt am Auslauf des Handtmann Vakuumfüllers oder nach dem Füllwolf. In der Wurstproduktion zwischen Vakuumfüller/Füllwolf und Clipper oder AL-Würstchenfülllinie beziehungsweise bei der Dosierung von Leberwurst­produkten oder Aufstrichen zwischen Vakuumfüller und Dosiersystem.

Synchronisation, Signalaustausch, Programmumschaltungen und mehr erfolgen zentral über den Vakuumfüller, was das Bedienen der Gesamtlinie erleichtert. Wechselt die Bedienperson das Programm auf dem Vakuumfüller, wird automatisch das Programm des Metalldetektors gewechselt. Damit ist sichergestellt, dass immer das richtige Metalldetektorprogramm verwendet wird.

Die Integration eines Fremdkörperdetektionsgerätes in den Füllprozess ermöglicht das frühzeitige Erkennen und Ausschleusen von metallischen Verunreinigungen in allen flüssig bis pastösen Produktmassen während des Füll- und Portionierprozesses, was einen kontinuierlichen Produktionsprozess sichert. Transparenz mit Rückverfolgbarkeit der Produktion erfolgt durch regelmäßige Aufzeichnungen und Audits.

Neben der neuen Schnittstelle, gibt es mit der Handtmann Communication Unit (HCU) auch eine Software-Lösung, um die erforderlichen Tests des Metalldetektors papierlos zu dokumentieren. Wird nach einer definierten Zeit oder bei Artikelwechsel ein Metall­detektortest durchgeführt, zeichnet die HCU diesen automatisch auf. Ist der Test erfolgreich, ist die Fortsetzung der Produktion möglich. Fällt der Test negativ aus, sperrt sich die Linie selbst. Ein erneuter Start ist erst möglich, nachdem sie durch einen erfolgreichen Test wieder frei gegeben wurde. Zudem ist das Bestätigen der Tests nur durch autorisierte Personen möglich. Alle Tests sowie Metallfunde werden aufgezeichnet und protokoliert. Über eine Reportfunktion können die Tests dann definierten Personen oder Abteilungen, wie der Abteilung QS, automatisch zugesendet werden.

Handtmann hat die neue Kommunikationsschnittstelle X40 im Rahmen einer Vertriebskooperation mit Sesotec, Schönberg, bereits umgesetzt. Lebensmittelverarbeiter profitieren damit von einer erprobten Lösung inklusive Service aus einer Hand.

www.handtmann.de