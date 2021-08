05.08.2021

Fünf neue Auszubildende bei Bedford

Fünf junge Leute haben am 2. August ihre Ausbildung oder ihr Studium bei der Wurst- & Schinkenmanufaktur Bedford begonnen und damit den ersten Schritt auf ihrem Berufsweg gemacht. In den kommenden Jahren werden zwei von ihnen das Fleischerhandwerk erlernen, während zwei weitere zu Industriekaufleuten ausgebildet werden. Ebenfalls mit dabei ist ein Student auf dem Weg zum Bachelor of Arts. Insgesamt beschäftigt Bedford damit aktuell 14 Auszubildende.

Für fünf neue Auszubildende beginnt das Berufsleben bei Bedford. - Bild: Bedford

Für Geschäftsführer Carsten Leiber ist die Ausbildung eine wichtige, gesellschaftliche Aufgabe und wertvoller Bestandteil der Unternehmensphilosophie: „Als fest mit der Region verwurzeltes Unternehmen liegt es besonders am Herzen, jungen Menschen die Berufsausbildung zu ermöglichen. Wir tragen damit nicht nur zum Nachwuchs im Fleischerhandwerk bei, sondern stellen auch die Qualität unserer Produkte in Zukunft sicher. Die Ausbildung bei Bedford ist deshalb fest in unserer Tradition als Familienunternehmen und als Partner des Fleischerhandwerks verankert.“

Aufgrund des Nachwuchsmangels in der Fleischbranche bleibt die Suche nach Fachkräften eine Herausforderung, doch Bedford erfreut sich dieses Jahr an doppeltem Erfolg: Unter den fünf erfolgreich rekrutierten Auszubildenden befindet sich auch einer, der eine erste Ausbildung zum Fleischer bereits abgebrochen hatte. Bei Bedford startet er nun einen neuen Versuch und gibt dem Fleischerhandwerk eine zweite Chance. Außerdem beginnt in diesem Jahr eine Industriekauffrau mehr als sonst ihren beruflichen Werdegang bei Bedford. Doch Bewerbungen sind immer noch willkommen: Auch weiterhin sind noch Ausbildungsplätze für Mechatroniker und Fachkräfte für Lebensmittel zu vergeben.

Trotz Pandemie ein gelungener Einstieg ins Berufsleben

Vom ersten Tag an sind die fünf neuen Auszubildenden in das Geschehen und die Abläufe des Unternehmens integriert. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie wurden sie mit dem traditionellen Willkommensprogramm aufgenommen, indem die Einführungstage zur Sicherheit aller Beteiligten umgestaltet wurden. Im Rahmen eines Betriebsrundgangs, einer ersten Hygiene- und Arbeitssicherheitsschulung, einem Azubi-Knigge und einem Vortrag zur deutschen Sozialversicherung konnten sie das Unternehmen dennoch von allen Seiten kennenlernen. Dabei durfte auch ein Frühstück mit Bedford-Produkten und ein Mittagessen mit Convenience-Produkten direkt aus der Produktion nicht fehlen. Eine Sporteinheit soll außerdem die Gesundheit der neuen Mitarbeiter langfristig fördern und ist mittlerweile fester Bestandteil der Einführungstage. Für die kaufmännischen Auszubildenden stehen in den kommenden Wochen außerdem EDV-Schulungen und Kommunikations- und Telefontraining an. So können alle neuen Auszubildenden erfolgreich ihre ersten Schritte im Unternehmen gehen.

