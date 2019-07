30.07.2019

Führungswechsel bei Multivac

Nach über 18 Jahren als Geschäftsführer der Multivac-Gruppe, Wolfertschwenden, wird Hans-Joachim Boekstegers zum 1. Januar 2020 die Geschäfte an seine langjährigen Geschäftsführerkollegen Christian Traumann und Guido Spix übergeben und aus dem Unternehmen ausscheiden. Traumann und Spix werden das Unternehmen zukünftig gemeinsam führen.

Hans-Joachim Boekstegers (rechts) scheidet Ende des Jahres aus der Multivac-Unternehmensgruppe aus und übergibt zum 1. Januar 2020 die Geschäfte an seine langjährigen Geschäftsführerkollegen Christian... - Bild: Multivac

Hans-Joachim Boekstegers trat am 1. April 2001 als Geschäftsführer in die Multivac Unternehmensgruppe ein und hat seitdem die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. So zeichnet Boekstegers insbesondere für den konsequenten Ausbau des Produktportfolios sowie des Vertriebs- und Servicenetzwerks von Multivac verantwortlich. Heute gehört das Unternehmen mit 85 eigenen Tochtergesellschaften zu den weltweit führenden Herstellern von Verarbeitungs- und Verpackungslösungen. Der Umsatz konnte in dieser Zeit mehr als vervierfacht werden und betrug Ende 2018 etwa 1,1 Mrd. Euro, die Mitarbeiterzahl stieg von 1.600 auf etwa 5.900.

Ab 1. Januar 2020 werden Christian Traumann und Guido Spix die Multivac Unternehmensgruppe als Doppelspitze weiterführen. Traumann übernimmt dabei die Verantwortung für Vertrieb und Finanzen, Spix die Verantwortung für Technik und Produktion.

Christian Traumann war bereits seit Anfang 2002 als kaufmännischer Leiter in der Multivac Gruppe tätig, im August 2008 wurde er zum Geschäftsführer und CFO der Gruppe berufen. Guido Spix trat im März 2009 als Geschäftsführer in das Unternehmen ein und bekleidete seitdem die Position des CTO/COO.

Um die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung von Multivac sicherzustellen, werden nach einer ausgedehnten Planungsphase bereits jetzt die Weichen für die Übergabe an die Nachfolger von Boekstegers gestellt. Bis zum Ende des Jahres wird Boekstegers die Geschicke von Multivac wie gewohnt weiterführen und dem Unternehmen darüber hinaus freundschaftlich verbunden bleiben.

