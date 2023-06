Frutarom heißt jetzt NovaTaste

Traditionsmarken wie Wiberg oder Gewürzmühle Nesse bündeln ihre Kompetenz unter dem neuen Namen NovaTaste. NovaTaste - © NovaTaste

Bereits im Dezember wurde der Verkauf von Frutarom Savory Solutions durch International Flavors & Fragrances (IFF), New York/USA, bekanntgegeben. Mit Übernahme durch den neuen französischen Eigentümer PAI Partners präsentiert sich Frutarom nun als selbstständige Unternehmensgruppe NovaTaste. Gesteuert werden die weltweiten Geschäfte von Salzburg/Österreich aus. Ziel von NovaTaste ist es, noch stärker als Partner für Handwerk, Lebensmittelindustrie und Gastronomie zu agieren.

Mit seinem breiten Portfolio an renommierten Marken wie Wiberg, Gewürzmüller, Gewürzmühle Nesse, Mühlehof Gewürze, Piasa, AMCO, Redbrook, BSA Wiberg und The Mighty will die Gruppe umfassende Geschmackslösungen bieten. Dazu gehören Zutaten und Lösungen für Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Backwaren, Snacks, Fertiggerichte und pflanzliche Lebensmittel. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.800 Mitarbeitende an 17 Standorten in Europa, Amerika und Asien. Kunden sind Lebensmittelhersteller, Metzgereien und Gastronomiebetriebe in Europa, Nordamerika und Asien.

www.novataste.com