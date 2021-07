23.07.2021

Frutarom erweitert Produktion

Seit Mai 2020 wurde in Sittensen im Landkreis Rotenburg gebaut: Dort entstanden auf dem Firmengelände von Frutarom zwei neue Lagerhallen, inklusive vier Verladerampen, die seit Februar 2021 auf 3.000 m2 Platz für Rohstoffe und Fertigwaren bieten. 3.500 Stellplätze sind seitdem über kurze Wege erreichbar. So müssen keine Lastwagen mehr zwischen Produktion und externem Lager pendeln, um Rohgewürze zu holen und fertig gemischte Produkte abzuliefern.

Zwei neue Lagerhallen bieten seit Februar 2021 auf 3.000 m2 Platz für Rohstoffe und Fertigwaren. - Bild: Frutarom Savory Solutions/ Haase

„Das erspart nicht nur Zeit und Arbeit, sondern schont – ganz dem Nachhaltigkeitsgedanken folgend – zugleich Ressourcen,“ freut sich Manfred Gostner, Operation Director Frutarom.

Auch die Kunden profitieren, denn das Produktionsteam kann nun noch schneller und flexibler auf ihre Wünsche reagieren und Lieferungen rascher abwickeln. Während des Umbaus lief der Betrieb ungestört weiter. Rund 60 Mitarbeiter sind vor Ort beschäftigt und freuen sich, seit der Fertigstellung der Bauarbeiten, alle unter einem Dach zu arbeiten.

Gewürze prüfen, grammgenau mischen und abfüllen, das steht in Sittensen schon seit über 20 Jahren auf der Tagesordnung. Gewürzmühle Nesse hat den Standort damals optimal gewählt – als Spezialist für Fischprodukte ist die Lage nahe am Meer, den großen Nordseehäfen sowie der deutschen Fischindustrie ideal. Bis heute werden dort vorwiegend Produkte der Marke Gewürzmühle Nesse abgefüllt.

Die Vielfalt an hergestellten Produkten ist inzwischen freilich gewachsen. Ob konventionell, allergenfrei, koscher, halal oder bio – die in Sittensen erzeugten Mischungen erfüllen sämtliche Anforderungen par excellence. Der Schwerpunkt liegt auf trockenen Gewürzmischungen, abgepackt in Aromabeuteln von einem bis zu 25 kg.

