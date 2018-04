23.04.2018

Friedrich Laska feierte seinen 100. Geburtstag

Das Familienunternehmen Laska, Traun/Österreich, kann demnächst auf sein 140-jähriges Bestehen zurückblicken. Mehr als zwei Drittel dieser Zeit hat Kommerzialrat Ing. Friedrich Laska das Unternehmen erfolgreich geführt und durch seinen Unternehmergeist entscheidend geprägt. Er feierte am 22. April seinen 100. Geburtstag.

KR Ing. Friedrich Laska feierte am 22. April seinen 100. Geburtstag. - Bild: Laska

KR Ing. Friedrich Laska wurde am 22. April 1918 in Linz geboren, als Enkelkind von Johann Laska, der 1880 in Obernberg am Inn als kleiner Händler von Därmen und Saitlingen zur Wursterzeugung startete und damit den Grundstein für ein Erfolgsunternehmen legte. „Fritz“ maturierte 1936 in der HTL Linz und absolvierte sein Ingenieurstudium in Mitweida in Sachsen. Sein Vater Maximilian Laska führte währenddessen den Erfolg des Familienunternehmens Laska fort, errichtete in Linz in der Holzstrasse ein Geschäftslokal und erweiterte das Verkaufsprogramm um Fleischereibedarfs-Artikel.

Erste Fleischerei-Maschinen aus Panzerblechen und Flugzeugschrott

1940 wurde Friedrich Laska zum Kriegsdienst einberufen und half nach Ende des Zweiten Weltkriegs beim Wiederaufbau der Firma Johann Laska und Söhne beim Linzer Schlachthof. 1946 begann die Familie mit der Herstellung der ersten Laska Fleischereimaschinen aus Panzerblechen und Flugzeugschrott. Zwei Jahre später gründete Friedrich Laska die Maschinenfabrik Laska. Seine Schwestern führten das Handelshaus Laska eigenständig weiter. Die Maschinenfabrik entwickelte sich äußerst erfolgreich. Bereits 1950 wurden die ersten Maschinen in Nachbarländer exportiert. 1962 wurden die Fabrikationshallen und das Bürohaus östlich der Linzer Tabakfabrik neu gebaut. Die Söhne Wilfried und Herbert Laska stiegen ins Unternehmen ein. 1972 übersiedelte die Maschinenfabrik Laska nach Traun in eine neu errichtete Fabrikanlage.

Heute werden in 5. Generation von Dipl.-Ing. Maximilian Laska 97 Prozent der produzierten Laska-Maschinen und automatisierten Produktionslinien zur Herstellung feinster Fleisch- und Wurstwaren, auch Fisch-, Käse-, Teig- und Süßwaren, sowie Obst- und Gemüseprodukte in mehr als 140 Länder exportiert.

KR Ing. Friedrich Laska ist Gründungsmitglied der Vereinigung Österr. Industrieller OÖ und mit über 60 aktiven Dienstjahren fachliches und charakterliches Vorbild für Mitarbeiter, Familie und Menschen in seinem Umfeld.

