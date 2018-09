24.09.2018

Foodtrend mit Durchblick

Leckereien aus dem Glas sehen besonders edel aus. Sie sind ideal für das Partybuffet, da sie sich gut vorbereiten lassen und perfekt portioniert sind. Die Zubereitung ist nicht schwer, denn die Zutaten werden meist einfach ins Glas geschichtet.

Für ein leckeres Dessert werden die süßen Zutaten einfach ins Glas geschichtet. - Bild: Rainer Sturm / www.pixelio.de

Für einen fruchtigen Nachtisch füllt man Kompott, Gelee oder Fruchtpüree abwechselnd mit Joghurt, einer leichten Vanillecreme oder Mascarpone ein. Als Topping sind frische Früchte, Amarettini, gepufftes Getreide, Schokoraspeln, Chiasamen, karamellisierte Nüsse oder gehackte Pistazien geeignet. Auch Dessertklassiker wie Mousse au Chocolat und Tiramisu, kleine Tartes, Crumble und Cupcakes sind in Gläsern ein Augen- und Gaumenschmaus.

Wer es lieber herzhaft mag, kann Vorspeisen im Mini-Format vorbereiten. Für den besonderen Anlass bietet sich ein fruchtiger Krabbencocktail mit Mandarinen und Blattsalat an. Das Dressing wird aus Joghurt, Mayonnaise, Zitronensaft, Dill, Salz und Pfeffer zubereitet. Dazu schmeckt gerösteter Toast. Im Sommer ist eine kalte Tomatensuppe mit frischem Thymian ein besonderes Highlight, wenn sie aus dem Glas gelöffelt wird.

Die kleinen Gerichte mit Durchblick können aber auch den Alltag erleichtern und unterwegs das Frühstück oder Mittagessen ersetzen. Für „Overnight Oats“ werden Beerenfrüchte püriert und kernige Haferflocken untergerührt. Nun Naturjoghurt mit Limettensaft vermengen und abwechselnd mit der Beerenmischung in das Glas schichten. Mit Früchten garnieren, über Nacht in den Kühlschrank stellen und morgens im Büro als zweites Frühstück genießen. Ein leichtes Mittagessen aus dem Glas ist ein Schichtsalat mit gedünsteten Zucchini und Auberginen, Eisbergsalat, Dörrtomaten und gekochten Linsen. In Einmach- und Schraubgläsern bleiben die Snacks nicht nur länger frisch, sondern können beim Transport auch nicht auslaufen.

Heike Kreutz, www.bzfe.de