01.08.2018

FOOD & LIFE: Auf zu neuen Genusserlebnissen

Vom 28. November bis 2. Dezember 2018 bittet die FOOD & LIFE als Treffpunkt für Genießer auf dem Münchener Messegelände zu Tisch. Denn dann präsentieren mehr als 300 Aussteller ihre handwerklich hergestellten Spezialitäten.

Die FOOD & LIFE lädt vom 28. November bis 02. Dezember 2018 zum Probieren und Genießen ein. Das Bild zeigt die Genusswerkstatt Bayern, Kochshow mit Josef Hartl aus Türkenfeld (Gasthof Hartl Zum Unterwirt)... - Bild: FOOD & LIFE/GHM

Zahlreiche Manufakturen, Winzer, Brauer, Baristas, Starköche und Food-Experten laden ein, ihre kulinarischen Schätze mit allen Sinnen zu genießen und geben Tipps für die perfekte Zubereitung zu Hause. Nach erfolgreicher Premiere baut die FOOD & LIFE 2018 ihre neue Ausstellungsfläche für Food-Start-ups aus. Hier haben Manufakturen aus ganz Deutschland die Möglichkeit, ihre frischen Ideen auf einer zentralen Fläche auf der Messe zu präsentieren. „Von innovativen Meal-Preps über gesunde Snacks bis hin zu Superdrinks – es ist beeindruckend, welche Innovationskraft und kreative Vielfalt in den Start-ups steckt“, sagt Projektleiterin Madlen Bürge. „Deshalb wollen wir mit der ‚FOOD START.up Area‘ Newcomer und Food- Trendsetter die passende Bühne auf der FOOD & LIFE anbieten und ihre Produkte ins Rampenlicht rücken.“

Kulinarisches Fest mit vielen Aktionen

Zu den weiteren Themen- und Aktionsflächen gehören „Bayern – Das Land der Genüsse“, die die Genussstandorte der Region und deren Spezialitäten präsentiert. Auf der „Best Steak Area“ erfahren Fleisch-Affine Wissenswertes über gutes Fleisch und bewussten Genuss. Im „Kaffeehaus München“ laden erfahrene Baristas zum Coffee Cupping ein, wobei der Geschmack von hochwertigem Kaffee bei unterschiedlichen Röstungen unter fachkundiger Anleitung verglichen werden kann. Abgerundet wird das Genusserlebnis durch ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Workshops und Tastings.

Geschnippelt, gerührt, gebraten und gebrutzelt wird auf der Kochbühne in den täglichen Kochshows. Star- und Sterneköche wie Ali Haydar Güngörmüş, Bobby Bräuer, Annette Sandner, Hans Jörg Bachmeier oder Shane McMahon gewähren hier einen Einblick in ihre Kochkünste – natürlich mit Kostprobe.

An diesem kulinarischen Fest wird Burda mit seinen Food-Magazinen „Lust auf Genuss“ und „Meine Familie & Ich“ als Kooperationspartner der FOOD & LIFE aktiv teilnehmen. Viele Aktionen mit Profi-Köchen und Burda-Food-Experten wie Chefredakteurin Gabi Höger stehen auf dem Programm. „Wir freuen uns, durch diese Kooperation unsere Kompetenzen im Food-Bereich zu bündeln und unsere Food-Experten auf einer Plattform zusammenzubringen“, sagt Madlen Bürge.

Die FOOD & LIFE wird seit 2004 von der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH in München veranstaltet. Im Fokus der Messe stehen handwerklich hergestellte Köstlichkeiten aus Deutschland und dem Alpenraum, die Besucher probieren und kaufen können. „Sie ist die einzige Food-Messe in Deutschland, die handwerklich hergestellte Produkte in dieser Tiefe und Breite zeigt“, sagt Madlen Bürge. „Wir laden alle Food-Begeisterte ein, diese Vielfalt gebündelt an einem Ort zu entdecken und zu probieren.“

Die FOOD & LIFE findet vom 28. November bis 2. Dezember 2018 auf dem Messegelände München statt und ist täglich von 9:30 bis 19 Uhr geöffnet. Vergünstigte Eintrittskarten sind im Internet ab September erhältlich. Mit dem Ticket kann auch die parallel stattfindende Heim+Handwerk, die Messe für Wohnen, Einrichten und Bauen, besucht werden.

www.food-life.de