18.08.2020

Fleisch: Deutsche Exporte und Importe

Deutschland zählt zu den wichtigsten Importeuren und Exporteuren von Fleisch weltweit. Bei Geflügel- und Schweinefleisch hat das Handelsvolumen in den vergangenen 25 Jahren erheblich zugenommen. Beim Rindfleisch ist es in den letzten zehn Jahren relativ konstant geblieben, wobei allerdings die Exporte abgenommen und die Importe zugenommen haben.

Vor allem der deutsche Export von Schweinefleisch hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. - Bild: Statistisches Bundesamt, BLE

Beim Schweinefleisch hat sich auch das Verhältnis zwischen Aus- und Einfuhren grundlegend gewandelt: Vor 25 Jahren war der Import fünf Mal so hoch wie der Export. 2019 hingegen überwog der Export den Import um mehr als das Doppelte. Der Anteil an Schweinefleisch, der in Drittländer, und vor allem nach China, exportiert, wird steigt seit Jahren. Dennoch wurden 2019 mehr als drei Viertel des Schweinefleischs in EU-Länder ausgeführt; wichtigstes Abnehmerland ist dabei Italien.

www.ble.de