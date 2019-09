27.09.2019

Multivac mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet

Der Deutsche Verpackungspreis in der Kategorie Verpackungsmaschinen geht in diesem Jahr an Multivac, Wolfertschwenden. Der innovative Traysealer TX 710 überzeugte die Jury nicht nur aufgrund seiner herausragenden Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, sondern auch hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit.

Mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet: Der innovative Traysealer TX 710 von Multivac überzeugte die Jury unter anderem durch seine Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. - Bild: Multivac

In diesem Jahr bewarben sich Unternehmen aus 14 Nationen mit insgesamt 34 Produktinnovationen um den Deutschen Verpackungspreis, der vom Deutschen Verpackungsinstitut e.V. vergeben wird und unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie steht. Eine hochkarätige Jury, zusammengesetzt aus überparteilichen Vertretern von Forschungseinrichtungen, Industrie, Handel und Fachpresse, unterzog alle Einreichungen einer eingehenden Prüfung.

Im Bereich Verpackungsmaschinen erhielt der neue Traysealer TX 710 von Multivac die Auszeichnung. Denn das platzsparende, robuste und vielseitig einsetzbare Modell der Maschinengeneration X-line zeichnet sich durch eine innovative Maschinentechnologie, eine umfassende Sensorik, eine intelligente Steuerung sowie ein Höchstmaß an Prozesssicherheit aus.

Ein maßgeblicher Faktor hierfür ist die Multi Sensor Control, die unter anderem Schaltzeiten unterschiedlicher Regelkreise ermittelt und diese gezielt durch Frühstarts kompensiert. Der Flow Manager, ein weiterer Baustein der intelligenten Maschinensteuerung, sorgt dafür, dass die zeitlichen Abläufe der Packungszuführung, des Verpackungsprozesses und der Packungsabführung automatisch aufeinander abgestimmt und Einzelbewegungen gezielt überlagert werden, um einen äußerst gleichmäßigen Produktfluss zu gewährleisten.

Der Deutsche Verpackungspreis wurde am 24. September auf der FachPack in Nürnberg vom Deutschen Verpackungsinstitut in einer feierlichen Zeremonie an die Gewinner überreicht.

