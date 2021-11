15.11.2021

FACHPACK 2021: Die Verpackungsbranche in Nürnberg

„Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst”, so der einhellige Tenor der Aussteller zum Messeschluss der FACHPACK am 30. September 2021. Drei Tage lang bot die Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse Innovationen und Inspirationen für die Verpackungsbranche. Und die Freude über persönliche Begegnungen mit Kunden und Geschäftspartnern war überall in den Messehallen zu spüren. Rund 24.000 Fachbesucher nutzten die Chance, Antworten auf ihre speziellen Verpackungsfragen bei 788 Ausstellern aus 33 Ländern zu finden. Jeder dritte Fachbesucher reiste aus dem Ausland nach Nürnberg. Das Hygienekonzept hat gegriffen.

24.000 Fachbesucher informierten sich auf der FACHPACK bei 788 Ausstellern aus 33 Ländern über Innovationen und Trends für die Verpackungsbranche. - Bild: NürnbergMesse / Thomas Geiger

Die FACHPACK in Nürnberg zeigte ein umfangreiches Angebot entlang der Prozesskette Verpackung: angefangen bei Packstoffen und Verpackungsmaschinen über Verpackungsdruck und -veredelung bis hin zu Logistiksystemen und Services. 41 Prozent der Aussteller und etwa jeder dritte Besucher reisten aus dem Ausland an, allen voran aus Österreich, der Schweiz, Italien, den Niederlanden, der Türkei, der Tschechischen Republik, Polen, Frankreich und Belgien.

Auch das Rahmenprogramm erfreute sich großer Beliebtheit. Rund 9.500 Zuschauer verfolgten die 101 Fachvorträge in den Foren PACKBOX, TECHBOX und INNOVATIONSBOX. Wer einen Vortrag auf der Messe verpasst hat, kann ihn noch bis Jahresende auf dem digitalen Tool myFACHPACK anschauen.

Sehr zufrieden war Heike Slotta, Executive Director Exhibitions, NürnbergMesse, mit dem Verlauf der Messe. Wie ihr ging es vielen auf der Messe. Keiner wusste vorher wie es werden und wie viele Besucher tatsächlich nach Nürnberg kommen würden in diesem außergewöhnlichen, pandemie-geprägten Jahr. Dass es am Ende so viele waren, hat nicht nur die Aussteller, sondern auch die Messemacher überrascht. Und es zeigt: trotz aller digitaler Möglichkeiten ist ein Live-Event durch nichts zu ersetzen. „Was Besucher an der FACHPACK besonders schätzen, sind die ergiebigen Gespräche mit Ausstellern, in denen Ideen entstehen für Lösungen für deren Verpackungsprobleme“, weiß Phillip Blass, Director FACHPACK, NürnbergMesse. „Die FACHPACK ist einfach eine richtige Arbeitsmesse – und das macht sie so besonders.“

Messe für Entscheider

Besonders gelobt wurde von Ausstellern die hohe Qualität des Fachpublikums. Die Ergebnisse einer Besucherbefragung durch ein unabhängiges Institut belegen dies: rund 90 Prozent der Fachbesucher gaben an, in Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens einbezogen zu sein. Rund zwei Drittel der Fachbesucher haben eine leitende Position, mehr als jeder Fünfte ist in der Geschäftsleitung. Die Besucher kamen vor allem aus den Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma und Medizin, Kosmetik, Chemie, Elektronik und Automotive.

Neues Leitthema für FACHPACK 2022

Die FACHPACK versteht sich als Wegweiser und möchte der Branche Orientierung bieten. Das neue Leitthema für 2022 widmet sich deshalb den starken Strömungen, die derzeit auf die Verpackungsindustrie einwirken. Nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch die Verbraucher fordern Nachhaltigkeit – und das verändert die Branche tiefgreifend. Themen wie Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und E-Commerce schließen sich an. COVID 19 hat den Produktschutz unter Hygienegesichtspunkten in den Fokus gerückt. Und zudem Bereiche wie Online-Shopping und Home Deliveries noch mehr wachsen lassen. Welches Einkaufsverhalten werden Verbraucher in Zukunft zeigen? All diese Themen sind für die Verpackungsindustrie nicht nur eine Aufgabe, sie bieten auch eine große Chance zur Veränderung.

Die nächste FACHPACK findet turnusgemäß vom 27. bis 29. September 2022 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.fachpack.de