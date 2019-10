07.10.2019

FachPack 2019: Wegweiser für die Verpackungsbranche

Rund 44.000 Fachbesucher nutzten die FachPack vom 24. bis 26. September 2019 in Nürnberg, um sich bei 1.591 Ausstellern über Innovationen und Trends in der Verpackungsbranche zu informieren. Deutlich mehr Besucher als in den vergangenen Jahren kamen aus dem Ausland. Damit wird die FachPack ihrem Ruf als europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik gerecht.

44.000 Fachbesucher informierten sich bei 1.591 Ausstellern auf der FachPack in Nürnberg über Innovationen und Trends. - Bild: Röhr

Das erstmals ausgerufene Leitthema „Umweltgerechtes Verpacken“ traf den Nerv der Zeit und zog sich wie ein roter Faden durch die 12 Messehallen sowie das Rahmenprogramm. An den Messeständen, in den Foren und Sonderschauen wurde eifrig genetzwerkt und diskutiert über die besten Verpackungsmöglichkeiten. Besonders innovative Lösungen wurden auf der FachPack 2019 mit dem Deutschen Verpackungspreis und den Sustainability Awards ausgezeichnet.

„Ich bin überwältigt von der Dynamik, Energie und Innovationsfreude der Verpackungsbranche, die in den letzten drei Tagen auf der Messe zu spüren waren. Digitalisierung, E-Commerce, Brand Experience – es gibt so viele Trends und die Aussteller stellen sich den drängenden Fragen und präsentierten bereits marktfähige Produkte. Insbesondere in Hinblick auf die Nachhaltigkeit, die zwar schon seit vielen Jahren ein Thema in der Branche ist, jetzt aber erst richtig gezündet hat“, so Cornelia Fehlner, Leiterin der FachPack, NürnbergMesse. Knapp die Hälfte der 1.591 Aussteller hatten das Thema „Umweltgerechtes Verpacken“ auf ihren Messeständen abgebildet.

Die FachPack bot ein umfangreiches Angebot entlang der Prozesskette Verpackung: angefangen bei Packstoffen und Verpackungsmaschinen über Verpackungsdruck und -veredelung bis hin zu Logistiksystemen und Services. 39 Prozent der Unternehmen reisten aus dem Ausland an, allen voran aus Italien (76), den Niederlanden (55), der Schweiz (47), der Tschechischen Republik (47), Polen (47), der Türkei (42), Österreich (41), Frankreich (39), Spanien (25) und Belgien (24).

Fachpublikum: 90 Prozent entscheiden mit

Besonders gelobt wurde von Ausstellern die hohe Qualität des Fachpublikums. Die Ergebnisse einer Besucherbefragung durch ein unabhängiges Institut belegen dies: Rund 90 Prozent der Fachbesucher gaben an, in Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens einbezogen zu sein. Jeder zweite Fachbesucher hat eine leitende Position, etwa jeder Fünfte ist in der Geschäftsleitung. Die Besucher kamen vor allem aus den Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma und Medizin, Kosmetik, Chemie, Elektronik und Automotive. Jeder zehnte Besucher ist im Handel tätig.

Rahmenprogramm sehr beliebt

Das Rahmenprogramm mit seinen innovativen Formaten wie zum Beispiel der Open Workshop Area in Halle 9 oder den drei Sonderflächen, auf denen sich nationale und internationale Start-ups präsentierten, erfreute sich großer Beliebtheit. In den beiden Foren PackBox und TechBox liefen 120 Fachvorträge, davon die Hälfte zu verschiedenen Aspekten des umweltgerechten Verpackens. Brisante Themen wie Design for Recycling, Kreislaufwirtschaft oder biobasierte Kunststoffe wurden aufgegriffen. Auch die führenden Forschungsinstitute und Verbände waren vertreten. Insgesamt wurden rund 10.000 Zuhörer (2018: 7.500) in beiden Foren an allen drei Messetagen gezählt.

Ausgezeichnete Innovationen 2019

Im feierlichen Rahmen wurden am ersten Messetag, dem 24. September, insgesamt 34 herausragende Lösungen mit dem Deutschen Verpackungspreis 2019 ausgezeichnet. Vier besonders innovative Produkte wurden mit dem Gold-Award prämiert: ein Verpackungsbehälter aus Glas mit einem Design für eine Zweitverwendung (das Produkt heißt „Second Chance“) der Studentinnen Felicia Kopitzke, Sophia Huber und Daniela Betz; eine Universalverpackung aus Post-Consumer-Material für geschlossene Rohstoffkreisläufe der Pöppelmann GmbH; eine Kartonsteige aus Recyclingmaterial mit neuartiger Barrierelösung namens „Food Protect“ der Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH sowie eine Nudelverpackung als einzigartiger Folienbeutel aus unbehandeltem Papier der ALB-GOLD-Teigwaren GmbH. . Weitere Informationen zum Thema unter www.verpackungspreis.de.

Turnusgemäß pausiert die FachPack in 2020. Die nächste FachPack findet vom 28. bis 30. September 2021 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.fachpack.de