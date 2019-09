23.09.2019

FachPack 2019: Die Verpackung von morgen

„Morgen entsteht beim Machen“ heißt der Slogan der FachPack, der europäischen Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik. Und der Slogan ist Programm, wenn vom 24. bis 26. September 2019 über 1.500 Aussteller in Nürnberg ihre innovativen Verpackungslösungen für Konsum- und Industriegüter zeigen. Rund 45.000 Fachbesucher werden auf der FachPack 2019 erwartet und das dann das Angebot in den zwölf Messehallen nutzen, um Antworten auf ihre Fragen rund um die Verpackung zu bekommen.

Vom 24. bis zum 26. September 2019 trifft sich die europäische Verpackungsbranche auf der FachPack in Nürnberg. - Bild: Thomas Röhr Weitere Bilder

Vor allem ein Thema bewegt die Branche zurzeit wie kein zweites und ist deshalb Leitthema des diesjährigen Branchentreffs: „Das umweltgerechte Verpacken“. Es findet sich an den Messeständen zahlreicher Aussteller wieder, aber auch in den Vortragsforen, auf Sonderschauen und Preisverleihungen.

Egal ob es um Verpackungen von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetik oder anderen Alltagsprodukten geht, der Verbraucher wünscht sich eine umweltgerechte Verpackung und die Hersteller sowie der Handel sind durch das neue Verpackungsgesetz in Deutschland und die EU-Plastik-Strategie noch stärker in der Pflicht zu handeln. Dabei sind die Anforderungen an die Verpackung oft komplex. „Die Verpackung von morgen ist eine, die zugleich im Dienst der Umwelt sowie der Verbraucher steht und den ganzen Kreislauf im Blick hat. Die Verpackungsindustrie bietet dafür schon heute vielfältige Lösungen. Und die FachPack ist die ideale Plattform, um diese zu präsentieren und darüber zu informieren“, erklärt Cornelia Fehlner, Veranstaltungsleiterin der FachPack, NürnbergMesse. „Wir freuen uns, das Schaufenster dieser innovativen Branche zu sein.“

Umweltgerechtes Verpacken

Schon in den 80er und 90er Jahren demonstrierten Bürger gegen die Abfallflut und für mehr Umweltschutz. Verpackungsverordnungen, Dosenpfand und Duale Systeme waren die Folge. Die Diskussion um umweltgerechtes Verpacken ist nicht neu, hat aber mit „ocean littering“ und der öffentlichen Plastik-Debatte einen neuen Höhepunkt erreicht.

Die FachPack hat deshalb 2019 das Leitthema „Umweltgerechtes Verpacken“ ausgerufen. Es ermöglicht Unternehmen aus der Verpackungsindustrie, ihre innovativen Lösungen und neuen Ansätze auf der Messe vorzustellen und mit ihren Kunden zu diskutieren: an den Ständen, in Vortragsforen, auf Sonderschauen und bei Preisverleihungen.

„Um das Leitthema ‚Umweltgerechtes Verpacken‘ greifbarer zu machen, haben wir es in vier Bereiche unterteilt“, erklärt Cornelia Fehlner. „Konkret geht es um recycelte Verpackungen, ressourcenschonende Materialien, Mehrwegverpackungen und -systeme und neue umweltschonende Prozesse.“ Produkte, die zu einer oder mehrerer dieser vier Kategorien passen, sind in der Aussteller- und Produktdatenbank auf der FachPack-Webseite speziell markiert. So können sich Besucher, die sich zum Beispiel für recycelte Verpackungen interessieren, eine Liste mit allen relevanten Produkten von Unternehmen zu diesem Thema erstellen und sich schon vorab informieren. Auch auf der Messe werden die Aussteller der vier Leitthema-Kategorien speziell gekennzeichnet und damit für das interessierte Publikum leicht auffindbar sein.

Fachangebot bildet die Prozesskette Verpackung ab

Ob Industrie- oder Konsumgüter – kaum eine Branche kommt ohne die Verpackungsindustrie aus. Auf der FachPack sind die wichtigen Marktsegmente der Prozesskette abgebildet: angefangen bei Packstoffen und Verpackungsmaschinen über Verpackungsdruck und -veredelung bis hin zu Logistiksystemen und Services. Im Zentrum der Messe steht die leistungsfähige deutsche Verpackungswirtschaft, doch der Trend zur Internationalisierung setzt sich weiter fort. 2018 nutzten 1.023 deutsche und 621 internationale Unternehmen diesen Rahmen, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Im Vergleich zu 2016 ist der Anteil internationaler Aussteller von 32 auf 38 Prozent gestiegen. Die Angebotsbereiche der FachPack umfassen:

– Packstoffe und Packmittel

– Packhilfsmittel

– Verpackungsmaschinen

– Etikettier- und Kennzeichnungstechnik

– Maschinen und Geräte in der Verpackungsperipherie

– Verpackungsdruck und -veredelung

– Intra- und Verpackungslogistik

– Services für die Verpackungsindustrie

Fachbesucher aus ganz Europa

Besucher schätzen die FachPack wegen ihrer fachlichen Tiefe, thematischen Bandbreite und ihren innovativen Impulsen. Zuletzt reisten 44.019 Fachbesucher zur FachPack 2018 nach Nürnberg, um mit dabei zu sein, wenn sich die europäische Verpackungswirtschaft unter einem Messedach präsentiert. Dabei kamen zwei Drittel des Fachpublikums aus Deutschland und ein Drittel aus dem Ausland, allen voran aus Österreich, Tschechien, Polen, Italien, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Slowenien, Großbritannien/Nordirland und Belgien. Die Besucher wollen sich vor allem über Neuheiten informieren (44 Prozent), einen Marktüberblick verschaffen (30 Prozent), Erfahrungen austauschen (29 Prozent) und Geschäftskontakte pflegen (28 Prozent), so die Befragungsergebnisse eines unabhängigen Marktforschungsinstituts. Jeder zweite Besucher gab an, in seinem Unternehmen in leitender Position tätig zu sein. Jeweils 98 Prozent der Befragten zeigten sich mit dem Messeangebot und den Kontaktmöglichkeiten auf den Ständen zufrieden.

Das Rahmenprogramm: Informativ und inspirierend

Das Messeangebot wird durch ein breit gefächertes Rahmenprogramm mit zahlreichen Fachvorträgen, Sonderschauen und Preisverleihungen ergänzt. Das Forum PackBox (Halle 7) wird erneut durch das Forum TechBox (Halle 4) verstärkt. Zusammen finden dort rund 70 verschiedene Fachvorträge, Workshops und Diskussionen statt. Zahlreiche Sonderschauen und Themenparks setzen Schwerpunkte auf unterschiedliche Interessengebiete.

Im Forum PackBox geht es generell um die Themen Verpackungen, Verpackungsdruck und –veredelung. Hier steht vor allem der erste Messetag, 24. September 2019, ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das Forum TechBox fokussiert sich auf Verpackungstechnologie und Logistik, beleuchtet aber auch das Thema Recycling. Das komplette Programm der beiden Foren findet sich unter www.fachpack.de/programm.

Nach der Premiere in 2018 Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder den Pavillon der Verbände in Halle 5. In dieser Netzwerk-Area informieren und beraten rund ein Dutzend Verbände über Verbandsleistungen sowie nationale Unterschiede in der Verpackungsbranche in Europa.

Für besonders gelungene umweltgerechte Verpackungen werden auf der FachPack 2019 Preise verliehen. Mit dem renommierten Deutschen Verpackungspreis zeichnet das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) am ersten Messetag, 24. September 2019, Verpackungslösungen aus dem In- und Ausland in neun Kategorien aus. In der Kategorie Nachhaltigkeit werden insbesondere die Kriterien Recyclingfähigkeit, ökologische Vorteile, Materialauswahl, Wiederverwertbarkeit und Ressourcenschonung bei den eingereichten Produkten bewertet.

Die nächste FachPack findet vom 28. bis 30. September 2021 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.fachpack.de