14.12.2017

Fachmesse Meat Industry/AgroProdMash weiter auf Wachstumskurs

Die Meat Industry/AgroProdMash in Moskau ist die führende Leitmesse für die Lebensmittelverarbeitung in Russland und bereits seit 1996 der alljährliche Treffpunkt internationaler Anbieter neuester Technik in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Die nächste Messe findet vom 8. bis 12. Oktober 2018 auf dem Messegelände Expocentre statt.

Die nächste Meat Industry/AgroProdMash findet vom 8. bis 12. Oktober 2018 auf dem Messegelände Expocentre in Moskau statt. - Bild: IFWexpo Heidelberg GmbH

Laut den Organisatoren Expocentre und IFWexpo Heidelberg GmbH verzeichnete die Messe im Jahr 2017 erneut einen Aussteller- und Besucherzuwachs. Erstmals wurden über 800 internationale Teilnehmer sowie 24.000 Fachbesucher registriert. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von zehn Prozent. Schwerpunkte der Meat Industry/AgroProdMash sind Verarbeitungstechnologien für Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Süßwaren,Inhalts- und Zusatzstoffe, Verpackungstechnik sowie Kühl- und Lagerungssysteme für Lebensmittel und Getränke.

Messeförderung deutscher Unternehmen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert deutsche Unternehmen auf der Meat Industry/AgroProdMash zum neunten Mal mit einem „Deutschen Pavillon“. Kleinen und mittleren Unternehmen werden hiermit kostengünstige Einstiegshilfen in neue und schwierige Märkte geboten. Mit dem Label „Made in Germany“, der hochwertigen Aufmachung und dem positiven Image deutscher Qualitätsarbeit erhalten die Aussteller eine größere Aufmerksamkeit als bei Einzelauftritten.

Informationen zur Messe, Anmeldeunterlagen sowie Teilnahmebedingungen im Rahmen des deutschen Gemeinschaftsstandes erhalten Firmen beim Messeveranstalter IFWexpo Heidelberg GmbH oder unter www.ifw-expo.com.