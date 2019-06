24.06.2019

Exzellenz-Label für Bedford

Niedersachsen kann auch italienisch: Für ihre Saltufo, eine Salamikugel mit Sommertrüffeln, umhüllt von geraspeltem Parmigiano Reggiano, erhielt die Wurst- & Schinkenmanufaktur Bedford Anfang Juni die Auszeichnung „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2019“.

Die fein geschnittene Variante der Edelsalami im dekorativen Becher überzeugte die Fachjury, die „ganz bewusst besondere, charaktervolle und authentische Produkte“ auswählt. Damit erhält nach dem Osnabrücker Friedensschinken bereits zum zweiten Mal ein Produkt aus dem Hause Bedford diese besondere Auszeichnung.

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil veranstaltete die Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft e.V. in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal den Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“, der sich an verantwortungsvolle Lebensmittelhersteller der Region richtet. Um mit dem Exzellenz-Label „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“ ausgezeichnet zu werden, müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden, unter anderem muss es sich um authentische, ehrliche Lebensmittel in kompromissloser Qualität handeln. Aussehen, Haptik und Geruch müssen außergewöhnlich sein, der Geschmack einzigartig und die Herstellung muss in Niedersachsen erfolgen.

„Diese Auszeichnung macht uns stolz“, freut sich Geschäftsführer Thorsten Schäfer. „Sie zeigt, dass die Saltufo nicht nur bei den Kunden sehr gut ankommt, sondern dass auch unabhängige Experten die Einzigartigkeit honorieren.“ Seit der Markteinführung gehört die Saltufo zu den erfolgreichsten Produkten im Sortiment des Osnabrücker Traditionsunternehmens.

www.bedford.de