31.07.2018

evenord feiert 50. Geburtstag

Am 13. und 14. Oktober 2018 findet die 50. evenord, Innovationsmesse für Fleischerei und Gastronomie, im Messezentrum Nürnberg statt. Wie gewohnt finden Metzger sowie Fachbesucher aus Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in der Halle 12 ein breit gefächertes Angebot an Lebensmitteln und Fleischereibedarf, ansprechender Berufskleidung und Dekoration sowie einer optimalen Ladenorganisation und -einrichtung. Die diesjährige Veranstaltung steht ganz im Zeichen des neuen Zentrallagers der Evenord eG und führt etwa 165 Aussteller und rund 5.500 Besucher aus Süddeutschland zusammen.

Am 13. und 14. Oktober 2018 findet die 50. evenord, Innovationsmesse für Fleischerei und Gastronomie, im Messezentrum Nürnberg statt. Es werden etwa 165 Aussteller und rund 5.500 Besucher erwartet. - Bild: NürnbergMesse

Die Besucher können sich auf umfassende Informationen und einen anregenden Austausch in den Bereichen Kühleinrichtungen und -fahrzeuge, Fleischereimaschinen und -geräte, Kessel-, Rauch- und Klimaanlagen, Service, Ladenbau, Verpackung, Berufskleidung, Reinigung und Desinfektion sowie Marketing und Beratungsdienstleistungen freuen.

evenord verbindet Tradition mit Innovation

Vor 50 Jahren begann alles mit etwa 40 Ausstellern als Evenord-Warenbörse in den damaligen Messehallen am Berliner Platz. Seit 1975 findet die evenord auf dem Messegelände der NürnbergMesse statt. Die besseren Platzverhältnisse ließen eine deutliche Vergrößerung der Präsentationsflächen und damit auch eine erhebliche Steigerung der Aussteller- und Besucherzahlen zu. 2018 werden etwa 165 Aussteller und rund 5.500 Besucher erwartet.

„Die perfekte Mischung aus 50 Jahren Erfahrung und den Innovationen aus der Branche – das ist es, was die evenord ausmacht. Bewährte und bei den Besuchern beliebte Formate dürfen bei der Jubiläumsausgabe natürlich genauso wenig fehlen wie die aktuellsten Trends“, sagt Thomas Preutenborbeck, Abteilungsleiter Veranstaltungen. So schafft auch in diesem Jahr der gemütliche Biergarten die gewohnt entspannte, gesellige Stimmung. Für das leibliche Wohl ist dank der gläsernen Produktion gesorgt, in der direkt vor Ort Klassiker wie Weißwürste und Leberkäse hergestellt werden. Und die kleinen Messegäste können sich in der beliebten Kinderbetreuung mit Riesenrutsche austoben.

Inspirationen für eine ansprechende Präsentation

Auch der kleinste, unscheinbarste Verkaufsraum kann durch die passende Dekoration in neuem Glanz erstrahlen: Zu den Highlights zählt auch in diesem Jahr wieder die große evenord-Dekofläche, die Inspirationen rund um die ansprechende Präsentation von Fleisch-, Wurst- und Käsewaren bietet. Der Messezeitpunkt im Oktober ist ideal, um sich für das Weihnachtsgeschäft einzudecken.

Planung des Messebesuchs leicht gemacht

Unter www.evenord-messe.de erhalten Interessierte nicht nur Details zur Veranstaltung, sondern auch zu Services am Messegelände sowie zur Anreise nach Nürnberg. Über eine übersichtliche Aussteller- und Produktdatenbank, in der unter anderem auch nach Produktgruppen gefiltert werden kann, können sich Besucher in einer praktischen Merkliste ihre Favoriten für den Messebesuch zusammenstellen.

Öffnungszeiten

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 13. Oktober 2018, am Infostand der Evenord eG in Halle 12 (Stand 12-403) statt: Um 14 Uhr hält Horst Schneider, Vorstandsvorsitzender der Evenord eG, die Eröffnungsrede, gefolgt von Grußworten von Peter Ottmann, CEO der NürnbergMesse Group, und einem Vertreter der Stadt Nürnberg. Der anschließende Messerundgang wird von Ralf Kettlitz, Vorstandsmitglied der Evenord eG sowie Peter Wurm, dem neuen Leiter des Bereiches Vertrieb, organisiert. Die Fachausstellung ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenlose Eintrittsausweise erhalten Fachbesucher über die Evenord eG oder direkt am Eingang zur Messe. Veranstalter der Innovationsmesse für Fleischerei und Gastronomie ist die Evenord eG. Organisation und Durchführung liegen bei der NürnbergMesse.

www.evenord-messe.de