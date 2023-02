Evenord-Bank blickt „ohne große Sorgenfalten“ in die Zukunft

Evenord-Bank-Vorstand Wolfgang Rupprecht ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr. Buchmann - © Buchmann

Trotz Nullzins-Politik der EZB und angespannter konjunktureller Lage durch die Corona-Pandemie hat die Evenord-Bank, Nürnberg, das Jahr 2021 mit einem Bilanzgewinn von 322.082 Euro (Vorjahr: 409.000 €) abgeschlossen. Wolfgang Rupprecht, der für das genossenschaftliche Kreditinstitut zuständige Vorstand, bezeichnete das Ergebnis als „sehr gut“, da man ein Einlagenwachstum von 7,9 Prozent und ein Kreditwachstum von 6,8 Prozent vorweisen kann. Zudem wurde die Bilanzsumme um 4,9 Prozent auf 318,3 Millionen Euro (Vorjahr: 303,6 Mio.) gesteigert.

Laut der Bilanz, die im Rahmen der Generalversammlung der Muttergesellschaft Evenord in Altenfurt vorgelegt wurde, ging der Zinsüberschuss um 9,9 Prozent auf 3,34 Millionen Euro zurück, der Provisionsüberschuss stieg um 8,0 Prozent auf 1,03 Millionen Euro. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit sank von 4,12 Millionen Euro auf 1,35 Millionen Euro. Etliche „Sondereffekte“ sorgten laut Rupprecht für ein gut 1 Million Euro geringeres Plus; 750.000 Euro wurden neu in einen Fonds für allgemeine Bankrisiken überführt. Der Jahresüberschuss (322.082 €) fließt satzungsgemäß der Fleischergenossenschaft Evenord zu.

Die Kundenforderungen stiegen um 6,8 Prozent von 174,9 Millionen auf 186,8 Millionen Euro, die Forderungen an Kreditinstitute gingen von 10,1 Millionen auf 4,5 Millionen Euro zurück, die Wertpapieranlagen von 38,4 Millionen auf 33,1 Millionen Euro. Die Spareinlagen von Kunden stiegen um 4 Prozent auf 68,2 (65,6) Millionen Euro, andere Einlagen von Kunden um 9,7 Prozent auf 164,0 Millionen Euro (149,6 Mio. €).

Die Bank verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 4,68 Millionen Euro und Rücklagen von insgesamt 5,12 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote stieg von 15,99 Prozent auf 17,89 Prozent; aufsichtsrechtlich gefordert sind 12,1 Prozent. Auch die Liquidität war mit 27,6 Millionen Euro und einer LCR-Quote von 144 Prozent (gefordert: 100 %) im vergangenen Jahr stets gesichert. Das Institut mit Hauptsitz in Nürnberg beschäftigte 2021 im Schnitt 19 Voll- und 6,25 Teilzeitkräfte sowie 3,25 Azubis.

Laut Rupprecht wurden 2021 weitere 8,4 Millionen Euro in das Gewerbeimmobilienprojekt „Am Leonhardspark“ investiert. Insgesamt hat der Immobilienbestand der Evenord-Bank ein Volumen von 28,1 Millionen Euro und verspricht langfristig solide Mieteinnahmen für die Bank. Als nächstes großes Vorhaben sieht der Vorstand das Thema „Digitalisierung“ der Bank, um noch mehr Zeit für den Kundenservice zu gewinnen. Für die Geschäftsentwicklung ist man sehr optimistisch.

Kundenkredite, Wertpapiergeschäft, Immobilien: Für Risikovorstand Thomas Kühnlein kann man mit diesen drei gesunden Säulen „ohne große Sorgenfalten“ in die Zukunft blicken. 85 Prozent des Projekts „Am Leonhardspark“ seien vermietet, von den „B+B Hotels“ und Rewe fließen seit Ende September und Oktober Mietzahlungen, auch bei den Baukosten liege man voll im Plan. Für 2022 ist Kühnlein sehr positiv gestimmt; bisher gebe es keine Kreditausfälle in Folge des Ukraine-Krieges und der Energie-Krise. „Wir kommen mit großen Schritten voran“, sagte er und regte an, künftig den Wertekanon und die Nachhaltigkeitsbestrebungen der gesamten „Eve­nord-Gruppe“ noch mehr in den Fokus zu stellen. Zu letzterer gehören neben Genossenschaft und Bank auch die Evenord-Beteiligungs GmbH, die EV Service GmbH und die Cura Life GmbH. Die Evenord Kälte- und Klimatechnik GmbH wurde 2021 aufgelöst.

