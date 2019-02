15.02.2019

European CEO Award für Stefan Ranstrand

Tomra’s Päsident Stefan Ranstrand ist bei den renommierten European CEO Awards als „bester CEO für nachhaltiges Ressourcenmanagement" ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird jährlich vom internationalen Business Magazin, European CEO, verliehen. Dieses Jahr wurden 41 Führungskräfte nominiert, darunter auch der CEO des Autoherstellers SEAT.

Stefan Ranstrand, Präsident und CEO von Tomra, wurde mit dem European CEO Award als „bester CEO für nachhaltiges Ressourcenmanagement“ ausgezeichnet. - Bild: Tomra Food

„Jedes Jahr stellt das Magazin die 100 führenden Unternehmen und Führungspersönlichkeiten auf und sucht dabei gezielt nach Beispielen für starke Strategien und Verpflichtung zu Corporate Governance“, so die Zeitschrift über seine Auswahlkriterien.

Ranstrand ist seit August 2009 Präsident und CEO von Tomra, Leuven/Belgien, und hat das Unternehmen durch einen Transformationsprozess von einer losen Ansammlung einzelner Betriebe zu einer starken und einheitlichen Marke geführt. Tomra ist heute nach eigenen Angaben weltweiter Marktführer im Bereich der Leergutrücknahmesysteme und sensorgestützten Sortierung in der Lebensmittel-, Recycling- und Bergbauindustrie.

Die Juroren der European CEO Award verdeutlichten die Stärken des Unternehmens bei der Vergabe des Awards: „Tomra's Lösungen sind die Antwort auf den weit verbreiteten Druck, nachhaltiger zu arbeiten. Die Weltbevölkerung wird in den nächsten 40 Jahren voraussichtlich um 30 Prozent anwachsen. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich geworden, zu überdenken, wie sie Ressourcen beschaffen, nutzen und wiederverwenden. Nachhaltigkeit hat bereits seit vier Jahrzenten oberste Priorität bei Tomra und sie finden stetig neue Wege zur Optimierung kostbarer Ressourcen.“

Als Ranstrand den Preis entgegennahm, sagt er: „Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Sie ist eine Bestätigung für unser Unternehmen und eine Anerkennung des Einsatzes der Mitarbeiter von Tomra. 2018 war unser bis jetzt erfolgreichstes Jahr, was unsere Stellung als Sustainability-Leader und Speerspitze der Ressourcenrevolution stärkt. Wir streben ständig danach, innovative Wege zu finden, um die Abfälle unserer Welt zu verringern und die Nutzung ihrer Ressourcen zu optimieren. Ich bin sehr stolz auf die positiven Auswirkungen, die Tomra in den letzten zehn Jahren auf die Recycling-, Lebensmittel- und Bergbauindustrie hatte. Ich fühle mich privilegiert, Tomra zu leiten, und möchte dies mit einer erneuerten Ausrichtung auf die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft und den Erhalt der weltweiten Nahrungsversorgung auch in Zukunft tun.“

Vor seinem Einstieg bei Tomra hatte Ranstrand einige Führungspositionen inne. Zum einen bei dem Anbieter von Energie- und Automatisierungslösungen ABB (1991-2009) und bei dem Computerhersteller Data General AG (1988-1991). Ranstrand absolvierte an der Universität Linköping seinen Masterabschluss in Industrial Management & Engineering. Des Weiteren erhielt er sein Diplom in Wirtschaftsingenieurswesen von der Technischen Universität Darmstadt.

www.tomra.com/food