06.04.2018

Bettcher GmbH hat einen neuen Geschäftsführer

Das US-amerikanische Unternehmen Bettcher Industries, auf hochwertige, profitable Schneidwerkzeuge für die Fleisch-, Geflügel- und Fischindustrie spezialisiert, hat mit Gregor Thomalla einen neuen Geschäftsführer für seine Europaniederlassung Bettcher GmbH mit Sitz in Dierikon/Schweiz.

Gregor Thomalla ist seit 1. Januar 2018 Geschäftsführer der Bettcher GmbH mit Sitz in Dierikon/Schweiz. - Bild: Bettcher GmbH

Thomalla, der seine neue Position zum 1. Januar 2018 antrat, war zuvor bei der Bettcher GmbH als International Sales Manager tätig. Als Geschäftsführer steuert er nun Produktion, Marketing und den kaufmännischen Bereich des Unternehmens in Europa.

Gregor Thomalla trat 2016 in die Bettcher GmbH ein. Seine langjährige Führungserfahrung in der Lebensmittelindustrie erwarb er zuvor bei verschiedenen Unternehmen unter anderem in den Bereichen Sales, Service und Business Development. So war er zuletzt bei Ishida Europe Ltd., einem führenden Hersteller von Produkten für Verwiegung, Verpackung und Qualitätskontrolle von Lebensmitteln, verantwortlich für den Vertrieb in Deutschland und einigen osteuropäischen Ländern. Davor bekleidete er diverse Führungspositionen bei CFS Deutschland, Hersteller von Anlagen für die Lebensmittelindustrie und Teil des GEA-Konzerns, und steuerte dort unter anderem Vertrieb und Customer Sales in Mittel- und Osteuropa.

www.bettcher.com