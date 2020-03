02.03.2020

EU-Kampagne für Label Rouge auf Erfolgskurs

Am Ende des zweiten Kampagnenjahres der EU-Kampagne für das französische Qualitätssiegel Label Rouge ziehen die Produzenten eine positive Bilanz: Mehr als 68,5 Millionen Verbraucherkontakte konnte die Kampagne bislang in Deutschland erzielen.

Ein besonderes Highlight der Kampagne war ein Workshop auf der Sat.-1-Bühne Bayern Regional im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München. - Bild: Label Rouge

Die von der Europäischen Union geförderte Kampagne soll das Label-Rouge-Siegel bei Fachleuten und Verbrauchern bekannter machen und über die hohen Standards informieren, die es in Sachen nachhaltige und umweltschonende Produktion, Tierwohl und herausragendem Geschmack gewährleistet. Ob Geflügel, Rind, Kalb, Lamm, Schwein oder Wurstwaren: Label Rouge garantiert als einziges amtlich vergebenes Siegel in ganz Europa traditionell bäuerlich hergestellte Produkte von höchster Qualität. Jede Stufe der Produktion wird durch unabhängige Institute kontrolliert – und zwar häufiger und strenger als bei irgendeinem anderen Siegel in Europa. Die Kampagne, die auch Aktionen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Schweden umfasst, erzielte in Deutschland bislang 68,5 Millionen Endverbraucherkontakte.

Die Aktionen für den Handel standen ganz im Zeichen von Wissensvermittlung über die spezifischen Produktionsmethoden, die der besonderen Qualität von Label-Rouge-Erzeugnissen und speziell von Label-Rouge-Geflügel zugrunde liegen. Mehr als 5.000 Fleischfachleute nahmen in den ersten zwei Kampagnenjahren an den insgesamt 60 Seminaren und Workshops teil, die Fleisch-Sommelier Michael Keller im LEH und in den Fleischerschulen organisierte. „Dank des Seminars kann ich meinen Kunden nun fachkundig erläutern, wofür Label Rouge genau steht und welche Vorteile sich daraus für sie ergeben“, so ein Teilnehmer. Nicht nur die die artgerechte Freiland-Aufzucht auf großen begrünten Außenflächen ist ein Argument für die Fleischprofis, sondern auch die nachweislich hohe Qualität des Produkts: Besonders die feste Textur, das saftige Fleisch, das intensive Aroma und der im Vergleich zu Standardgeflügel deutlich geringere Bratverlust konnten die Seminarteilnehmer bei der Vergleichs-Verkostung überzeugen.

Überzeugungsarbeit in Sachen Geschmack leistete die Kampagne auch bei Kunden im LEH: Seit Beginn der Kampagne im Frühjahr 2018 wurden an rund 950 Verkostungstagen in Märkten von Ketten wie Edeka, Rewe, Frischeparadies, Metro und andere etwa 142.500 Portionen Label-Rouge-Brathähnchen zum Probieren ausgegeben. Kundenabende im Handel und Genuss-Seminare rundeten die Aktionen für Endverbraucher ab. Besonderes Highlight war ein Workshop auf der Sat.-1-Bühne Bayern Regional im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München.

