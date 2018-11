05.11.2018

Essverhalten in Deutschland unter der Lupe

Der Onlinemarktplatz für Caterings, Caterwings, hat eine Studie veröffentlicht, in der die Essgewohnheiten, der Lebensmittelkonsum allgemein und der Fleischkonsum in Deutschland nach Bundesländern und Geschlechtern untersucht wurden. Die Studie soll Aufschluss darüber geben, wie unterschiedlich sich die Menschen in den einzelnen Bundesländern ernähren und wie sich die regionalen Essgewohnheiten unterscheiden.

Nahezu 93 % der Deutschen (76,56 Millionen Bundesbürger) entscheiden sich bewusst für eine Ernährung mit Fleisch. - Bild: Röhr

Als Indikator für die unterschiedlichen Essgewohnheiten vergleicht die Studie für alle Landeshauptstädte unter anderem die Restaurantdichte sowie die Anzahl an vegetarischen und veganen Restaurants, mit der von Fast Food-Restaurants, Foodtrucks und Lieferdiensten. Die Daten geben Aufschluss darüber, ob sich eine Region eher gesund und bewusst oder bequem zuhause und von Fast Food ernährt.

So kommt die Studie beispielsweise zu folgenden Erkenntnissen: Mit 7.615 Restaurants hat die Bundeshauptstadt Berlin insgesamt die meisten Restaurants. unter allen Landeshauptstädten bildet Schwerin mit nur 143 Restaurants hier das Schlusslicht. Düsseldorf hat die meisten Restaurants pro Kopf, mit 4,1 Restaurants pro 1.000 Einwohner. Magdeburg hat die geringste Anzahl von Restaurants pro Kopf, mit 1,7 Restaurants pro 1.000 Einwohner.

Mit nur zwei Wagen sind in Dresden die wenigsten Foodtrucks unterwegs, während Berlin mit insgesamt 85 Foodtrucks im Vergleich sehr gut ausgestattet ist.

Berlin ist mit insgesamt 754 Restaurants die Nummer eins unter den Städten mit den meisten Fast Food-Restaurants. Die Nachbarstadt Potsdam hat dagegen am wenigsten Fast Food-Restaurants zu bieten, insgesamt nur 17.

Berlin hat mit insgesamt 693 Anbietern die meisten Lieferdienste in Deutschland. In Schwerin finden sich dagegen die wenigsten Lieferdienste, nur 10 Anbieter liefern nach Hause.

Ernährung ohne Fleisch

Um den Trend einer vegetarischen oder veganen Ernährungsweise weiter zu analysieren, wurde untersucht, wie verbreitet eine bewusst fleischlose Ernährung unter Frauen und Männern in den Bundesländern ist. Dabei fällt auf, dass sich in allen Bundesländern mehr Frauen als Männer für eine pflanzenbasierte Ernährung entscheiden.

Laut Studie ist in diesem Zusammenhang unter anderem festzuhalten: Insgesamt ernähren sich 6,31 Millionen Bundesbürger vegetarisch und machen damit 7,63% an der Gesamtbevölkerung aus. Die meisten Vegetarier leben in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt leben hier 1.318.790 Menschen, die auf Fleisch verzichten.

Bremen ist mit 37.860 Vegetariern das Bundesland mit den wenigsten Menschen, die sich fleischlos ernähren. Nur etwa 2 Millionen der deutschen Männer bezeichnen sich als Vegetarier. Dagegen gibt es bundesweit etwa 4,4 Millionen Vegetarierinnen.

Konsum von tierischen Produkten

Um einen konkreten Eindruck vom Konsum tierischer Produkte der Deutschen zu erhalten, wirft die Studie außerdem einen Blick darauf, welchen Anteil Fleisch und Wurstwaren, Milchprodukte, wie Käse, und Eier in unserer täglichen Ernährung ausmachen. Auch hier wurde – auf das Gramm genau – zwischen den Bundesländern und zwischen Männern und Frauen verglichen. Aus den Ergebnissen lassen sich überraschende Erkenntnisse gewinnen. So konsumieren Männer in Brandenburg täglich 123 Gramm mehr Milchprodukte als die Männer im nördlichen Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern. Nicht überrascht hat das Ergebnis, dass in allen Ländern Männer mehr Fleisch konsumieren als Frauen.

Die meisten Milchprodukte, wie Käse, konsumieren Frauen und Männer in Bremen mit 248 und 344 Gramm pro Tag. Und: In Bremen konsumieren Frauen mit 21 Gramm die meisten Eier pro Tag. Saarländische Frauen konsumieren mit 13 Gramm die wenigsten Eier pro Tag.

In Sachsen-Anhalt konsumieren Frauen mit 95 Gramm das meiste Fleisch pro Tag. Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern sind die Länder, in denen Männer mit 172 Gramm das meiste Fleisch pro Tag konsumieren.

In Rheinland-Pfalz verzehrten Männer mit 147 Gramm pro Tag am wenigsten Fleisch.

Männer in Mecklenburg-Vorpommern konsumieren mit 29 Gramm die meisten Eier pro Tag. Männer in Rheinland-Pfalz konsumieren mit 17 Gramm die wenigsten Eier pro Tag.

Caterwings, www.caterwings.de

Studie unter https://www.caterwings.de/caterers/so-isst-deutschland/