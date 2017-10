20.10.2017

Ernährungshandwerk erleben – Ernährung macht Schule: bayernweites Projekt gestartet

Ab dem Schuljahr 2017/2018 erhalten Siebt- bis Neuntklässler bayerischer Mittel- und Realschulen die Möglichkeit, typisch bayerische Lebensmittel mit ihrer Region zu verbinden und ihre eigene Esskultur zu stärken. Vor Ort vermitteln Fleischer, Bäcker, Brauer und Mälzer, Köche, Konditoren, Milchtechnologen, Müller sowie Winzer den Schülern ihr Know-how.

Ernährungsbildung mit allen Sinnen

Unter Anleitung der geschulten Handwerker dürfen die Schüler Bayerische Spezialitäten herstellen und erhalten so einen praktischen Einblick in die Produktionsweise und den jeweiligen Beruf. Begleitend zum Unterricht stehen teilnehmenden Lehrkräften Unterrichtsmaterialien über das Ernährungshandwerk zur Verfügung. So werden Theorie und Praxis gemeinsam vermittelt und Wissen wird erlebbar.

„Ernährungshandwerk erleben – Ernährung macht Schule“ wurde im Auftrag des bayerischen Ernährungsministeriums vom KErn erarbeitet und im Modellprojekt gemeinsam mit dem Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Bayreuth in Oberfranken erprobt. Nach dem erfolgreichen Testlauf mit über hundert Teilnehmern im vergangenen Schuljahr folgt ab dem Schuljahr 2017/18 die Ausweitung des Projekts auf ganz Bayern. Für interessierte Schulen und Handwerksbetriebe stehen die Ansprechpartner der Fachzentren Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im jeweiligen Regierungsbezirk zur Verfügung.

Jetzt mitmachen

Ab sofort können interessierte Ernährungshandwerker mit einem Meisterbrief oder einer Ausbildereignungsprüfung von den Fachzentren geschult werden. Anschließend wird deren Kontakt an teilnehmende Schulen vermittelt und der Besuch ermöglicht. Alle Informationen zur Teilnahme und zur Anmeldung für Lehrkräfte und Handwerker gibt es unter www.kern.bayern.de/ernaehrungshandwerk.erleben oder unter der E-Mail-Adresse erneahrung.macht.schule@kern.bayern.de.