16.04.2021

Erfolgreiche Roadshow: Multivac Marking & Inspection on tour

Praktizierte Kundennähe: In der Pandemie setzte Multivac auf eine Road-show, um Kunden umfassend und individuell über innovative Kennzeich-nungslösungen zu informieren. Von Anfang September 2020 bis Ende März 2021 war ein 3,5 Tonnen-Transporter in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs – und spiegelt den Anspruch von Multivac als glo-bales Unternehmen mit praktizierter Kundennähe wider.

Ausgestattet war der 3,5 Tonnen-Transporter unter anderem mit einem Full Wrap Etikettierer des Typs L 310. - Bild: Multivac

Ausgestattet war der Wagen mit einem Full Wrap Etikettierer des Typs L 310, Broschüren, Musterpackungen, geeignetem Etikettenmaterial und modernster Präsentationstechnik.

Insbesondere das Full Wrap Labelling bietet vielfältige Möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung von Packungen. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Ersatz von Karton-Sleeves bei Skinpackungen mit unterschiedlichen Produktüberständen, MAP-Tiefziehverpackungen oder Trays in unterschiedlichsten Formen. Zudem können auch variable Daten, wie z. B. Mindesthaltbarkeitsdatum oder Chargennummer, direkt auf das Etikett aufgedruckt werden.

„Aufgrund der großen Nachfrage im Markt haben wir uns entschlossen, zuerst mit dem Full Wrap Etikettierer L 310 auf Tour zu gehen“, erklärt Ronald Helmel, Global Business Development bei MULTIVAC Marketing & Inspection. „Der robuste, wartungsarme Transportbandetikettierer bietet einen hohen Automatisierungsgrad sowie eine maximale Etikettiergenauigkeit auch im hohen Leistungsbereich. Er kann flexibel auf Packungen unterschiedlichster Form und Materialität ausgelegt werden.“ Der Truck legte im September und November letzten Jahres und März 2021 rund 12.000 km in der DACH-Region zurück – und das Team besuchte insgesamt 55 Kunden an ihren Produktionsstandorten. Diese Kundennähe stieß insbesondere in der aktuellen Covid-Situation auf durchweg positive Resonanz.

Bei der Roadshow konnten dank drei verschiedener Applikatoren MAP- und Skin-Trays, Becher und nachhaltige, papierfaserbasierte Verpackungen etikettiert werden. Das Vorführmodell wurde zudem mit einem TTO30 Thermotransferdrucker sowie einer Matrixkamera zur optischen Kennzeichnungskontrolle ausgerüstet. In anschaulichen Videos wurde darüber hinaus die komplette Bandbreite der Etikettier- und Inspektionslösungen sowie das Full Wrap Labelling im Detail vorgestellt. Für die kommende wärmere Jahreszeit sind weitere Touren mit innovativen Kennzeichnungs- und Inspektionslösungen in den europäischen Nachbarländern bereits in Planung.

www.multivac.com