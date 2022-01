17.01.2022

Erbsensuppe im Geschmackstest

Der Suppenverzehr unterliegt starken saisonalen Schwankungen und die kalte Jahreszeit ist die Zeit für Eintöpfe und Suppen. Nahezu 40 Prozent der industriellen Jahresproduktion werden in den Monaten Dezember bis März verzehrt; die meisten übrigens samstags (80 Prozent). Die Erbsensuppe nimmt Rang drei ein in der Verbrauchergunst unter den „nassen“ Suppen in Dosen, hinter Gulasch- und Bihunsuppe, so das Deutsche Suppeninstitut.

Die Erbsensuppe rangiert in der Verbrauchergunst unter den Top 3 der Dosensuppen. - Bild: olga meier-sander / www.pixelio.de

Wie es um die geschmackliche Qualität von Erbsensuppe aus der Dose bestellt ist, wollte der Rundfunksender WDR 5 wissen und lud drei erfahrene Juroren zum Test nach Köln ein. Zu verkosten gab es neun Erbseneintöpfe, gekauft in Supermärkten und bei Discountern. Zwei Bio-Suppen waren dabei, eine davon vegetarisch, das heißt ohne die übliche Fleischeinlage wie Würstchen oder geräucherter Speck. In das sensorische Gesamturteil gingen der Geschmack zu 50 Prozent sowie Aussehen, Geruch und Konsistenz zusammen mit 50 Prozent ein. Weder die Auswahl noch die Bewertung der Produkte erhebt den Anspruch streng wissenschaftlicher Kriterien, geben aber doch gewisse Hinweise.

Richtige Begeisterung konnten die probierten Suppen bei dem Panel nicht auslösen: Keines der Produkte reichte über ein „befriedigend“ hinaus, insgesamt fünfmal wurde dieses Urteil vergeben; viermal vergab die Testrunde nur ein „ausreichend.“ Allerdings kamen die Tester durchaus zu differenzierten Beurteilungen innerhalb dieser „Schulnoten“. Den ersten Platz konnte erstaunlicherweise das preiswerteste Produkt im Test für sich verbuchen. Diese Suppe fand die Probierrunde „insgesamt recht lecker“. Angenehm fand die Dreierrunde die Konsistenz mit einer Balance zwischen „Sämigkeit und Biss“, sowie die „ausgewogene Würzung“. Auf Platz zwei in dieser Kostprobe kam ein Bio-Eintopf, knapp dahinter auf Platz drei platzierte sich der vegetarische Öko-Erbseneintopf. Die rote Laterne bekam ein preiswertes Produkt eines Markenherstellers. Hier wurde der schwache Geruch, die zu weiche und breiige Konsistenz und der sehr flache Geschmack bemängelt. Wie bei diesem Produkt die Zutatenliste ausweist, sind gerade mal magere 18 Prozent Erbsen enthalten, der geringste Erbsenanteil von allen Suppen im Test.

