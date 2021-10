29.10.2021

Engagement für mehr Tierwohl

Vor fünf Jahren, im Oktober 2016, startete Kaufland ein eigenes Qualitätsfleischprogramm. Seitdem engagiert sich das Unternehmen, gemeinsam mit seinen Vertragslandwirten, für mehr Tierwohl und hat sein Programm erfolgreich weiterentwickelt.

Seit 2016 hat Kaufland das Qualitätsfleischprogramm gemeinsam mit den Vertragslandwirten kontinuierlich weiterentwickelt. - Bild: Kaufland

Über 60 landwirtschaftliche Familienbetriebe schaffen mit ihrer täglichen Arbeit und ihrem Engagement die Basis für eine nachhaltigere Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung. Sie beliefern Kaufland mit Schweinefleisch der Haltungsform Stufe 3 Außenklima. Durch die Teilnahme am Qualitätsfleischprogramm ermöglicht Kaufland den Landwirten sichere Absatzmärkte und ein langfristig qualitatives Wachstum.

„Wir stehen für eine faire und langfristige Partnerschaft mit unseren Vertragslandwirten: Mit dem Qualitätsfleischprogramm schaffen wir Perspektiven für die Landwirte und unterstützen sie bei einer artgerechteren Tierhaltung. Unsere Kunden nehmen das Angebot an hochwertigem Schweinefleisch aus einer tierwohlgerechteren Haltung gerne an, wir werden dieses Erfolgskonzept daher auch in Zukunft weiter ausbauen“, so Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit.

Die Schweine haben mindestens 40 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, Zugang zu Frischluft durch Außenklimaställe oder Auslauf und werden gentechnikfrei gefüttert. Zudem steht ihnen Stroh als Beschäftigungsmaterial ständig zur Verfügung. Selbstverständlich honoriert das Unternehmen den Mehraufwand, den die Landwirte durch die Umstellung in der Tierhaltung haben. Sie erhalten eine Mindestnotierung von 1,40 Euro pro Kilogramm sowie eine entsprechende zusätzliche Vergütung pro Schwein, in Form eines Tierwohl- sowie eines Futterbonus für gentechnikfreies Futtermittel.

Die Erzeugnisse werden als Frischfleisch an den Bedientheken und als Fleisch- und Wurstwaren in Selbstbedienung angeboten. Somit ist im Sinne der Ganztierverwertung sichergestellt, dass ein möglichst hoher Anteil der Tiere in die Produktion einfließt und durch die Kennzeichnung mit Haltungsform Stufe 3 Außenklima wertgeschätzt wird. Verbraucher erkennen diese Erzeugnisse an der Kennzeichnung der Haltungsform Stufe 3 oder an der Eigenmarke K-Wertschätze.

Der Förderung des Tierwohls ist Kaufland ein wichtiges Anliegen, weshalb das Unternehmen vielfältige Maßnahmen getroffen hat, um die Nutztierhaltung flächig zu verbessern und eine verantwortungsvollere Herstellung von Produkten tierischen Ursprungs zu gewährleisten. So listete Kaufland im Mai als erster Lebensmittelhändler bundesweit SB-Wurstwaren nach Haltungsform Stufe 3 unter der Eigenmarke K-Classic ein. Unter der Tierwohl-Eigenmarke K-Wertschätze bietet das Unternehmen seit diesem Jahr zudem rund 25 Milch-, Joghurt-, Käse-, Wurst- und Fleischprodukte, die nach anerkannten Tierwohlstandards und -programmen zertifiziert sind.

www.kaufland.de