Energiesparen beim Kuttern

Als Antwort auf die derzeitige Energiekrise und die damit verbundenen explodierenden Kosten bietet Seydelmann, Stuttgart, allen Interessenten eine individuelle Beratung zur Energieeinsparung bei vorhandenen oder geplanten Seydelmann-Maschinen an.

Der Kutter der eco+-­Baureihe mit AutoCommand 1000. - © Seydelmann

Dabei werden die eingesetzten Maschinen und der gesamte Produktionsprozess durchleuchtet, um kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Maßnahmen zu identifizieren. Diese können von kleinen Umbauten an den Maschinen, wie die Abführung der warmen Abluft nach außen statt in den klimatisierten Produktionsraum, der Verwendung einer Schneid­trommel anstelle klassischer Schneidsatzteile im Wolf – eine Energieeinsparung von bis zu 50 Prozent – bis hin zur Optimierung ganzer Produktionsabläufe durch gezielte Maschinenkombinationen reichen. So kann es sinnvoll sein, Brühwurst mit einer Kombination aus Kutter und Konti-Kutter zu produzieren, um Maschinenlaufzeiten und damit den Energieverbrauch um bis zu 45 Prozent zu reduzieren.

Zudem erweitert das Unternehmen sein Portfolio um eine auf Verbrauchsoptimierung ausgerichtete eco+-Baureihe. Durch den Einsatz von Energieeffizienz-Motoren und Frequenz­umrichter können so dank geringerer Anschlussleistungen und der Vermeidung von Stromspitzen Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent erzielt werden. Durch diese Ausstattung werden auch die Kriterien der Förderfähigkeit erfüllt. Sämtliche Kutter der eco+-Baureihe sind mit der automatischen Programmsteuerung AutoCommand 1000 ausgestattet.

