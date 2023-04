Energiekrise: Nicht alle leiden gleich stark

Auch zu Beginn des Jahres 2023 sind die Energiepreise für viele Unternehmen ein großer Unsicherheits- und Belastungsfaktor. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs waren die Energiekosten im Mittelstand überschaubar: Im Jahr 2021 betrug ihr Anteil am Umsatz durchschnittlich 5,8 Prozent. Auch die absolute Höhe der Energie­kosten spiegelt eine (zum damaligen Zeitpunkt) in der Breite eher moderate Belastung wider: Im Jahr 2021 lag der Median der Energiekosten bei 9.000 Euro. Im Zuge des Ukraine-Kriegs hat sich die Lage verändert – und davon sind die Unternehmen in den Bundesländern unterschiedlich stark betroffen, wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) informiert. Während in Hessen und Schleswig-Holstein/HH im Median 6.000 bzw. 7.000 Euro zu Buche stehen, liegen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg im Median bei rund dem Doppelten – also 14.000 bis 15.000 Euro.

