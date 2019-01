31.01.2019

Eloma: Neuer Geschäftsleiter Produktion & Logistik

Die Eloma GmbH, Hersteller von hochwertigen Kombidämpfern und Ladenbacköfen aus Maisach, hat am Produktionsstandort Bad Gottleuba-Berggießhübel mit Jens Kulke einen neuen Geschäftsleiter Produktion und Logistik. Er übernimmt die Aufgaben von Bernd Hoffmann, der das Unternehmen nach 16 Jahren Betriebszugehörigkeit verlassen hat.

Jens Kulke ist am Eloma-Produktionsstandort Bad Gottleuba-Berggießhübel neuer Geschäftsleiter Produktion & Logistik. - Bild: Eloma

Jens Kulke ist ausgewiesener Experte in Sachen Lean Management in Produktionsstätten der metallbearbeitenden Industrie. Seine Kompetenz wird besonders dazu dienen, die Produktionsprozesse weiter zu optimieren, zusätzliche Produktivitätssteigerungen zu erzielen und damit die Durchlaufzeiten weiter zu verbessern.

Kulke ist regional verwurzelt und hat einen Studienabschluss als Industriemeister Metall. Er hat sich in 14 Jahren Betriebszugehörigkeit bei einem Getriebehersteller für Automotive und Land- und Baumaschinen nach dem Einstieg als Mitarbeiter der Produktion über verschiedene Positionen unter anderem im Vertrieb, der Produktentwicklung und im Produktmanagement zum Leiter der Fertigung und Montage entwickelt. Zuletzt war er Betriebsleiter bei einem Hersteller von professionellen Rundstrickmaschinen.

Eloma-Geschäftsführer Mark Joseph Müller sagt: „Seine Erfahrung in Verbindung mit Elomas Anspruch an Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit wird weiterhin dafür sorgen, dass wir unseren Partnern und Kunden zeitnah die bewährten hochwertigen Kombidämpfer und Ladenbacköfen made in Germany liefern.“

